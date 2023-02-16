Красная помада, смокиайс, вызывающие наряды: дерзкая Самбурская и целующаяся Беретта — первые кадры со съемок нового сериала

Создатели сериала «Зема» приступили к съемкам его продолжения. Из нового сериала зрители узнают, как простой парень с района Макс достиг криминальных высот и чем ему ради этого пришлось пожертвовать. Как из обычного каппера, «работающего на дядю», Макс превратился в беспринципного подонка, который в будущем станет контролировать наркотрафик.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемочной площадки сериала, в котором снимается поистине звездный состав артистов. Настасья Самбурская, Юлия Беретта, Павел Прилучный, Наталья Бардо, Владимир Епифанцев, Дмитрий Богдан, Сергей Гинзбург, Снежана Самохина и другие.

Самбурская и Беретта в кадре предстают в образе дерзких девушек. У обеих провокационные наряды и яркие макияжи — алые губы, смокиайс. Беретта на съемках предстала целующейся с Горевым. Актеры сыграли супружескую пару.