Красная помада, смокиайс, вызывающие наряды: дерзкая Самбурская и целующаяся Беретта — первые кадры со съемок нового сериала

Кадр сериала «Зема»

Кадр сериала «Зема». Фото: пресс-служба

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались фотографии сцен будущего сериала «Зема».

Создатели сериала «Зема» приступили к съемкам его продолжения. Из нового сериала зрители узнают, как простой парень с района Макс достиг криминальных высот и чем ему ради этого пришлось пожертвовать. Как из обычного каппера, «работающего на дядю», Макс превратился в беспринципного подонка, который в будущем станет контролировать наркотрафик.

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемочной площадки сериала, в котором снимается поистине звездный состав артистов. Настасья Самбурская, Юлия Беретта, Павел Прилучный, Наталья Бардо, Владимир Епифанцев, Дмитрий Богдан, Сергей Гинзбург, Снежана Самохина и другие.

Самбурская и Беретта в кадре предстают в образе дерзких девушек. У обеих провокационные наряды и яркие макияжи — алые губы, смокиайс. Беретта на съемках предстала целующейся с Горевым. Актеры сыграли супружескую пару.

«Михаил — мой киномуж, поэтому поцелуи и объятия наши оправданы», — поделилась Юлия Беретта.

Кадр со съемок сериала. Фото: пресс-служба

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Премьера продолжения сериала «Зема» «Макс и Гусь» состоится в видеосервисе Wink весной 2023 года. Он войдет в линейку Wink Originals.

Кадр сериала «Зема» с Настасьей Самбурской на заднем плане. Фото: пресс-служба

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