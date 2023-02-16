«Мне в тюрьму нельзя»: Стас Старовойтов рассказал о своем главном страхе

17 февраля на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу Stand Up. Каждый из шести пришедших в передачу к Алексею Щербакову комиков поделился какой-то своей болью и попытался отыскать в ней юмористический подтекст. Итак, чего ждать зрителям?

Первым на сцену вышел старожил проекта Стас Старовойтов. В своем монологе он порассуждал о биткоинах и отношениях с «действующей» женой, а также рассказал о своем главном страхе.

«Я сейчас решил подтянуть законодательство, учу законы. Потому что мне в тюрьму нельзя, если честно. Это мой самый главный страх. Потому, во-первых, придется пояснить за наколочку. А у меня здесь не звезды на коленях, а Булгаков на запястье», – признался Стас.

Следом на сцену вышел дебютант проекта Гоша Рубайло. В своем монологе он поделился семейными проблемами: как ему приходилось раньше донашивать тулуп за дедом, а теперь – кроссовки за сыном.