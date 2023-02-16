За красоту ответят: ТНТ раскрыл состав жюри нового шоу «Бьюти Баттл»

25 февраля на канале ТНТ стартует новый телепроект «Бьюти Баттл», в котором талантливые стилисты со всей России будут соревноваться между собой. Выявлять лучших из лучших взялось компетентное жюри в составе стилиста-имиджмейкера Евгения Жука, стилиста Estel Professional Никиты Кавлакана и фешн-блогера Карины Нигай.

Перед членами жюри будет стоять непростая задача - им нужно оценить не только профессиональные качества участников, но и стрессоустойчивость. Организаторы подготовили для конкурсантов нестандартные испытания, которые вполне сопоставимы с ситуациями, которые могут произойти в реальной жизни.

«Все ситуации в проекте очень жизненные, поскольку всякое бывает в работе. Возможно и отключение света или условия, где нет электричества в принципе. Я с таким сталкивался. Тебя не предупредили, потому что никто не подумал. Заказчики в своих мыслях, и не очень понимают, как работает стилист, что ему нужно. Я считаю, что если мастер справляется с задачей вот в таких условиях, то он максимально подготовлен, показывает свою гибкость, может решить проблему и готов взять на себя ответственность», - говорит Евгений Жук.

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