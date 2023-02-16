За красоту ответят: ТНТ раскрыл состав жюри нового шоу «Бьюти Баттл»

25 февраля на канале ТНТ стартует новый телепроект «Бьюти Баттл», в котором талантливые стилисты со всей России будут соревноваться между собой. Выявлять лучших из лучших взялось компетентное жюри в составе стилиста-имиджмейкера Евгения Жука, стилиста Estel Professional Никиты Кавлакана и фешн-блогера Карины Нигай.
Перед членами жюри будет стоять непростая задача - им нужно оценить не только профессиональные качества участников, но и стрессоустойчивость. Организаторы подготовили для конкурсантов нестандартные испытания, которые вполне сопоставимы с ситуациями, которые могут произойти в реальной жизни.
«Все ситуации в проекте очень жизненные, поскольку всякое бывает в работе. Возможно и отключение света или условия, где нет электричества в принципе. Я с таким сталкивался. Тебя не предупредили, потому что никто не подумал. Заказчики в своих мыслях, и не очень понимают, как работает стилист, что ему нужно. Я считаю, что если мастер справляется с задачей вот в таких условиях, то он максимально подготовлен, показывает свою гибкость, может решить проблему и готов взять на себя ответственность», - говорит Евгений Жук.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В первых четырех выпусках участники «Бьюти Баттла» будут работать в парах, и после каждого выпуска одна из пар покинет проект. Когда из 16 конкурсантов останется всего 8, начнется личное первенство. В финал выйдут трое, и лишь одному из них достанется заветный приз в миллион рублей.
«Я смотрю как на результат, так и на подход мастеров к делу. Горят ли у человека глаза? Готов ли он менять к лучшему жизни людей? Я вижу это у многих наших участников. Мне хотелось бы отметить их собранность, креатив, умение выходить из сложных ситуаций здесь и сейчас. Конечно, в первую очередь, как парикмахер, я оцениваю работу с волосами, но главное — это образ в целом. Начиная с работы над деталями и заканчивая тем смыслом, который мастер вкладывает в свою работу», - отмечает Никита Кавлакан.
Смотрите «Бьюти Баттл» с 25 февраля - по субботам в 9:00 на канале ТНТ.