«Навязывать дружбу с собой не буду»: Виталий Гогунский отправился на съемки шоу «Новые звезды в Африке»

В ЮАР полным ходом идут съемки экстремально-приключенческого шоу «Новые звезды в Африке». Создатели проекта раскрыли еще одного участника передачи — это актер «Универа» Виталий Гогунский.

«Я привык жить честно. Плести интриги — не для меня. Я ценю в людях аналогичные качества и далек от подобных игр. — говорит 44-летний артист. — Навязывать дружбу с собой я тоже, конечно, не буду. Пусть все идет своим чередом. А уже в ходе передачи мы увидим, кто есть кто. Все маски будут сорваны. Тем более когда люди попадают в экстремальные условия, это проявляется максимально быстро и как нельзя лучше раскрывает натуру человека»

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В новой версии африканского реалити у участников вообще не будет никакой еды — пищу, кухонную утварь и предметы первой необходимости им придется зарабатывать. В основных испытаниях звезды будут получать монеты, которые смогут потратить на свое усмотрение. После каждого состязания им предстоит принять решение о судьбе общего бюджета.

Премьера шоу «Новые звезды в Африке» состоится этой весной на канале ТНТ.