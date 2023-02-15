«Люди прячут переписки в секретных чатах»: новый сезон «Опасных связей» раскроет тайны современных измен

С 20 февраля в эфир телеканала «ЧЕ!» выходит новый сезон реалити-расследования «Опасные связи». Его ведущие Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк уже не первый год разбираются в природе человеческих отношений. Они повидали многое и умеют распутывать самые тяжелые случаи супружеской неверности.

Но изменщики тоже учатся. Никто из них не хочет стать героем «Опасных связей» и засветиться в эфире на всю страну. Поэтому они лгут, тщательно планируют встречи и ищут укромные места. Но шоу выведет обманщиков на чистую воду.

«Истории наших героев в новом сезоне ясно показывают, что заподозрить и доказать измену стало сложнее. Люди больше не «задерживаются на работе», не приводят любовников в дом и не прокалываются на следах от помады. Они стали изобретательнее. Придумывают правдоподобные «отмазки», пользуются дейтинговыми сервисами и прячут переписки в «секретных чатах». Но чем сложнее задача, тем интересней наше расследование», - говорит ведущий проекта Дмитрий Рыбин.

«Нас все чаще узнают на улицах. С одной стороны это приятно, но с другой — усложняет работу. Так сложнее застать человека врасплох. Приходится использовать новые методы слежки, собирать больше доказательств, выжидать. Но в итоге, все тайное проявится!» - добавляет его коллега Денис Гребенюк.

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