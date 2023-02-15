«Я не вокалистка»: Клава Кока впервые присоединилась к экспертам шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вечером 17 февраля на канале «Россия 1» покажут третий отборочный тур «Битвы сезонов» вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». В этот раз гостьей программы станет яркая молодая певица Клава Кока. Она впервые участвует в данном проекте.

«Я не вокалистка, не профессиональная суперпевица с экстраголосом, так что для меня в артисте важнее всего харизма! — говорит Клава. — Человек может не петь в пять октав, не удивлять меня вибрато, но будет «цеплять» что-то другое. Возможно, тембральный окрас или то, как он подает себя, насколько органичен, насколько чувствует себя уверенно на сцене. Зачастую простые ребята, которые учились сами, вызывают намного больше ярких эмоций».