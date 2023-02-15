«Я не вокалистка»: Клава Кока впервые присоединилась к экспертам шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вечером 17 февраля на канале «Россия 1» покажут третий отборочный тур «Битвы сезонов» вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». В этот раз гостьей программы станет яркая молодая певица Клава Кока. Она впервые участвует в данном проекте.
«Я не вокалистка, не профессиональная суперпевица с экстраголосом, так что для меня в артисте важнее всего харизма! — говорит Клава. — Человек может не петь в пять октав, не удивлять меня вибрато, но будет «цеплять» что-то другое. Возможно, тембральный окрас или то, как он подает себя, насколько органичен, насколько чувствует себя уверенно на сцене. Зачастую простые ребята, которые учились сами, вызывают намного больше ярких эмоций».
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В сотне, помимо постоянных членов жюри, таких как Алексей Глызин, Антон Зацепин, Ирина Ортман, Наталья Гулькина, Светлана Мастеркова, появится еще один новичок — Мария Зайцева, покинувшая группу «2Маши».
«Я, как человек, который много раз участвовал в разных конкурсах, знаю, что такое боязнь сцены и как часто волнение мешает участникам, и за счет этого иногда связки могут не слушаться. Что касается оценки, мне важно, чтобы за душу брало, чтобы пробирало до мурашек — это главный индикатор для меня», — отмечает Мария.
Напомним, что победитель суперсезона получит уникальный приз — возможность открыть пятый, юбилейный сезон шоу песней от автора множества хитов Олега Влади.
Смотрите «Битву сезонов» шоу «Ну-ка, все вместе!» — по пятницам в 21:30 на канале «Россия 1».