«Здравствуй, сладкий»: пять десертов, от которых не располнеешь

18 февраля на телеканале «Суббота!» стартует кондитерское реалити «Здравствуй, сладкий». В проекте певица Клава Кока и шеф-кондитер Нина Тарасова пробуют десерты участников, которые соревнуются за заказ от звездного гостя. Мы попросили Нину Тарасову поделиться с нами рецептами для сладкоежек, которые следят за фигурой.

Индийская халва из моркови

Индийская кухня богата и разнообразна на ароматы, специи, в ней есть уважение к продуктам и потреблению пищи в целом. Она базируется на овощах, рисе, бобовых и всегда приправлена большим количеством разнообразных специй.

Более того, даже самая знаменитая смесь «Гарам масала» будет отличаться от семьи к семье! Это как с нашим «Медовиком» или «Наполеоном» — в каждой семье есть свой «семейный» рецепт, который семья считает особенным и «самым правильным».

Эта масса совсем не похожа на привычную нам «халву». Это скорее ближе к «морковной каше» — пряной, сладкой, интересной. Но просто так есть ее, на мой взгляд, не то, чтобы скучно… но чего-то не хватает. Мне кажется, она идеально подходит для индийских пресных лепешек в качестве перекуса. В общем — попробовать стоит.

Ингредиенты: