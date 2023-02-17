«Здравствуй, сладкий»: пять десертов, от которых не располнеешь

Новое реалити «Здравствует, сладкий» порадует вкусными десертами. Фото:

Новое реалити «Здравствует, сладкий» порадует вкусными десертами. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!» 

Какие сладости приготовить, чтобы не толстеть, расскажут на канале «Суббота!»

18 февраля на телеканале «Суббота!» стартует кондитерское реалити «Здравствуй, сладкий». В проекте певица Клава Кока и шеф-кондитер Нина Тарасова пробуют десерты участников, которые соревнуются за заказ от звездного гостя. Мы попросили Нину Тарасову поделиться с нами рецептами для сладкоежек, которые следят за фигурой.

Индийская халва из моркови

Индийская кухня богата и разнообразна на ароматы, специи, в ней есть уважение к продуктам и потреблению пищи в целом. Она базируется на овощах, рисе, бобовых и всегда приправлена большим количеством разнообразных специй.

Более того, даже самая знаменитая смесь «Гарам масала» будет отличаться от семьи к семье! Это как с нашим «Медовиком» или «Наполеоном» — в каждой семье есть свой «семейный» рецепт, который семья считает особенным и «самым правильным».

Эта масса совсем не похожа на привычную нам «халву». Это скорее ближе к «морковной каше» — пряной, сладкой, интересной. Но просто так есть ее, на мой взгляд, не то, чтобы скучно… но чего-то не хватает. Мне кажется, она идеально подходит для индийских пресных лепешек в качестве перекуса. В общем — попробовать стоит.

Ингредиенты:

  • Щепотка шафрана
  • 2-3 шт измельченных зеленых стручка кардамона
  • 2 стакана моркови, натертой на терке
  • 3 стакана молока
  • ¼ стакана топленого масла (для моркови)
  • 3 ст.л. топленого масла (для орехов)
  • 10-12 шт мелко нарезанных орехов кешью
  • 10-12 шт миндальных Орехов
  • ¾ Стакана сахара
  • щепотка соли
  • 1/2 ч.л. корицы
  • цедра 2 апельсинов

Индийская халва из моркови. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»

 

Приготовление:

Нагрейте топленое масло в глубоком сотейнике с толстым дном. Добавьте шафран, кардамон, цедру, корицу, тертую морковь и варите, пока они не станут мягкими.

Добавьте молоко и продолжайте варить на медленном огне, пока все молоко не выпарится.

В другом сотейнике растопите топленое масло и обжарьте орехи кешью и миндаль до золотистого цвета. Затем добавьте эту смесь к моркови. Перемешайте все и положите сахар, соль, снова перемешайте. Готовьте в течение 4 минут.

Подавайте блюдо горячим или холодным.

В горячем варианте (он более популярен для подачи в Индии) для меня ярче ощущается сладость. В холодном — ярче чувствуется вкус специй и моркови.

Приятного чаепития!

Безглютеновый банановый хлеб с чатни из винограда

Ингредиенты:

  • Банановый хлеб:
  • 4 больших переспелых банана
  • 4 яйца
  • 70 г липового меда
  • 90 г кокосового сахара
  • 1 стручок ванили
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1\2 чайной ложки душистого перца
  • 150 г кокосового масла
  • 1 ч. л. соды
  • 320 г миндальной муки
  • 70 г гречневой муки
  • 100 г шоколадных капель
  • 150 г мелко порезанных слив или винограда (яблок, груш и т.п.)
  • Щепотка соли

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.

Формы для кекса смажьте кокосовым маслом и застелите пергаментной бумагой.

Бананы измельчите вилкой. Ни в коем случае не пробивайте блендером.

В большой миске вручную смешайте пюре банана, яйца, мед, кокосовый сахар, ваниль, корицу, молотую корицу и размягченное кокосовое масло. Просейте сверху соду, миндальную муку и гречневую муку, также добавьте соль. Перемешайте. В конце добавьте порезанные фрукты и шоколадные капли.

Распределите тесто по формам для кекса (2 стандартные формы для кекса) и поместите в духовку на 50 минут. Возможно, времени потребуется больше или меньше — все зависит от силы вашей духовки и размера форм, поэтому проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. Если ваш кекс уже румяный, а шпажка выходит влажной — накройте кекс фольгой и продолжайте запекать.

Готовый банановый хлеб достаньте из духовки и дайте постоять 5-10 минут в форме, затем переверните на решетку и оставьте до полного остывания.

 Безглютеновый банановый хлеб с чатни из винограда. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота» 

Виноградное чатни:

  • 200 г лимонного сиропа с бальзамическим уксусом
  • 20 г лимонного сока
  • 150 г свежих кубиков винограда
  • 2 веточки розмарина
  • 10 г кокосового сахара или меда
  • 4 г пектина

Приготовление:

Доведите снова до кипения лимонный сироп с бальзамическим уксусом. Добавьте кубики винограда, розмарин и лимонный сок. Уменьшите огонь до минимального и продолжайте варить около 20 минут. Смешайте сахар с пектином, высыпьте его в чатни и, увеличив огонь, доведите все снова до кипения. Проварите 1-2 минуты, снимите с огня.

Подача:

Кекс нарежьте на кусочки. Выложите на тарелку и на каждый кусочек сверху распределите немного чатни. Украсьте шариком сливочного мороженого по желанию.

Приятного чаепития!

Вегетарианские морковные кексы

Ингредиенты:

  • 2 мелко натертые морковки
  • 15 г мелкой кокосовой стружки
  • 75 г кленового сиропа
  • 115 г миндального молока (или кокосового молока)
  • 50 г оливкового масла (или масла виноградной косточки)
  • 1.5 ч.л. экстракта ванили
  • 1/2 ч. л. яблочного уксуса
  • Цедра 1 лимона
  • 225 г цельнозерновой муки (или простой пшеничной)
  • 1,5 ч.л. молотой корицы
  • 1/2 ч. л. молотого имбиря
  • 10 г разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соды
  • Большая щепотка соли
  • 50-80 г изюма, замоченного в горячей воде
  • 50 г порубленных грецких орехов
  • Кокосовая стружка

 Вегетарианские морковные кексы. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!» 

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175С. Подготовьте силиконовые формы для кексов или маффинов (где-то 11х6 см).

Смешайте в глубокой миске тертую морковь, кленовый сироп, миндальное молоко, масло, ваниль, уксус, лимонную цедру.

В другой глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты. Смешайте и добавьте к этой смеси первую часть с морковью. Снова смешайте. В конце добавьте изюм и грецкие орехи.

Выложите тесто в подготовленные формы, присыпьте сверху кокосовой стружкой и поставьте все в хорошо разогретую духовку на 30-45 минут, в зависимости от мощности вашей духовки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить полностью сухой.

Дайте кексам постоять в формах 15 минут, затем достаньте их и переложите на кухонную решетку до полного остывания.

Приятного чаепития! 

Овсяные батончики

Очень полезный снек, который придется по вкусу даже детям. Делается за пять минут!

Ингредиенты:

  • 1 чашка в 200 г сухих овсяных хлопьев (мелких)
  • 25 г кокосовой стружки
  • 100 г сухофруктов, цукатов, мелко порубленных
  • 30 г растопленного кокосового масла
  • 40 г меда
  • щепотка соли
  • 150 г порубленных орехов арахиса, фундука, миндаля
  • 25 г молока
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 Овсяные батончики. Фото: телеканал «Суббота!» 

Приготовление:

В чаше кухонного комбайна с насадкой «весло» смешайте все ингредиенты до единой липкой массы. Если будет слишком сухо, добавьте еще меда.

Выложите ровным слоем на пергаментную бумагу, формируя квадрат или прямоугольник, высотой 2-2,5 см. Масса должна быть очень плотно спрессована.

Уберите на 1 час в холодильник. Затем нарежьте на прямоугольники.

Шоколадно-творожное печенье на овсяной муке

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 140 г мягкого творога без крупинок
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 60 г кокосового масла
  • 100 г меда
  • 120 г овсяной муки (без глютена)
  • 40 г какао-порошка
  • ½ ч.л. разрыхлителя
  • ½ ч.л. соды
  • ¼ ч.л. соли
  • 50 г шоколадных капель или мелко порубленного молочного шоколада
  • Для украшения: капли молочного шоколада.

 Шоколадно-творожное печенье на овсяной муке. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!» 

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180С.

Застелите противень пергаментной бумагой.

В чаше кухонного комбайна с насадкой «весло» смешайте яичный белок, творог, ванильный экстракт, соль, мед и растопленное кокосовое масло. Затем добавьте овсяную муку, какао порошок, соду и разрыхлитель. Смешайте. В конце добавьте шоколадные капли.

Сформируйте 15 шариков, каждый весом по 30 г. Затем рукой нужно слегка приплюснуть каждый шарик и в центр вдавить каплю молочного шоколада (каллету).

Выпекайте в хорошо разогретой духовке около 10-15 минут.

Готовое печенье переложите на решетку и дайте остыть.

По желанию при подаче можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития! 

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