«Здравствуй, сладкий»: пять десертов, от которых не располнеешь

18 февраля на телеканале «Суббота!» стартует кондитерское реалити «Здравствуй, сладкий». В проекте певица Клава Кока и шеф-кондитер Нина Тарасова пробуют десерты участников, которые соревнуются за заказ от звездного гостя. Мы попросили Нину Тарасову поделиться с нами рецептами для сладкоежек, которые следят за фигурой.
Индийская халва из моркови
Индийская кухня богата и разнообразна на ароматы, специи, в ней есть уважение к продуктам и потреблению пищи в целом. Она базируется на овощах, рисе, бобовых и всегда приправлена большим количеством разнообразных специй.
Более того, даже самая знаменитая смесь «Гарам масала» будет отличаться от семьи к семье! Это как с нашим «Медовиком» или «Наполеоном» — в каждой семье есть свой «семейный» рецепт, который семья считает особенным и «самым правильным».
Эта масса совсем не похожа на привычную нам «халву». Это скорее ближе к «морковной каше» — пряной, сладкой, интересной. Но просто так есть ее, на мой взгляд, не то, чтобы скучно… но чего-то не хватает. Мне кажется, она идеально подходит для индийских пресных лепешек в качестве перекуса. В общем — попробовать стоит.
Ингредиенты:
- Щепотка шафрана
- 2-3 шт измельченных зеленых стручка кардамона
- 2 стакана моркови, натертой на терке
- 3 стакана молока
- ¼ стакана топленого масла (для моркови)
- 3 ст.л. топленого масла (для орехов)
- 10-12 шт мелко нарезанных орехов кешью
- 10-12 шт миндальных Орехов
- ¾ Стакана сахара
- щепотка соли
- 1/2 ч.л. корицы
- цедра 2 апельсинов
Индийская халва из моркови. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»
Приготовление:
Нагрейте топленое масло в глубоком сотейнике с толстым дном. Добавьте шафран, кардамон, цедру, корицу, тертую морковь и варите, пока они не станут мягкими.
Добавьте молоко и продолжайте варить на медленном огне, пока все молоко не выпарится.
В другом сотейнике растопите топленое масло и обжарьте орехи кешью и миндаль до золотистого цвета. Затем добавьте эту смесь к моркови. Перемешайте все и положите сахар, соль, снова перемешайте. Готовьте в течение 4 минут.
Подавайте блюдо горячим или холодным.
В горячем варианте (он более популярен для подачи в Индии) для меня ярче ощущается сладость. В холодном — ярче чувствуется вкус специй и моркови.
Приятного чаепития!
Безглютеновый банановый хлеб с чатни из винограда
Ингредиенты:
- Банановый хлеб:
- 4 больших переспелых банана
- 4 яйца
- 70 г липового меда
- 90 г кокосового сахара
- 1 стручок ванили
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1\2 чайной ложки душистого перца
- 150 г кокосового масла
- 1 ч. л. соды
- 320 г миндальной муки
- 70 г гречневой муки
- 100 г шоколадных капель
- 150 г мелко порезанных слив или винограда (яблок, груш и т.п.)
- Щепотка соли
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
Формы для кекса смажьте кокосовым маслом и застелите пергаментной бумагой.
Бананы измельчите вилкой. Ни в коем случае не пробивайте блендером.
В большой миске вручную смешайте пюре банана, яйца, мед, кокосовый сахар, ваниль, корицу, молотую корицу и размягченное кокосовое масло. Просейте сверху соду, миндальную муку и гречневую муку, также добавьте соль. Перемешайте. В конце добавьте порезанные фрукты и шоколадные капли.
Распределите тесто по формам для кекса (2 стандартные формы для кекса) и поместите в духовку на 50 минут. Возможно, времени потребуется больше или меньше — все зависит от силы вашей духовки и размера форм, поэтому проверяйте готовность деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. Если ваш кекс уже румяный, а шпажка выходит влажной — накройте кекс фольгой и продолжайте запекать.
Готовый банановый хлеб достаньте из духовки и дайте постоять 5-10 минут в форме, затем переверните на решетку и оставьте до полного остывания.
Безглютеновый банановый хлеб с чатни из винограда. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота»
Виноградное чатни:
- 200 г лимонного сиропа с бальзамическим уксусом
- 20 г лимонного сока
- 150 г свежих кубиков винограда
- 2 веточки розмарина
- 10 г кокосового сахара или меда
- 4 г пектина
Приготовление:
Доведите снова до кипения лимонный сироп с бальзамическим уксусом. Добавьте кубики винограда, розмарин и лимонный сок. Уменьшите огонь до минимального и продолжайте варить около 20 минут. Смешайте сахар с пектином, высыпьте его в чатни и, увеличив огонь, доведите все снова до кипения. Проварите 1-2 минуты, снимите с огня.
Подача:
Кекс нарежьте на кусочки. Выложите на тарелку и на каждый кусочек сверху распределите немного чатни. Украсьте шариком сливочного мороженого по желанию.
Приятного чаепития!
Вегетарианские морковные кексы
Ингредиенты:
- 2 мелко натертые морковки
- 15 г мелкой кокосовой стружки
- 75 г кленового сиропа
- 115 г миндального молока (или кокосового молока)
- 50 г оливкового масла (или масла виноградной косточки)
- 1.5 ч.л. экстракта ванили
- 1/2 ч. л. яблочного уксуса
- Цедра 1 лимона
- 225 г цельнозерновой муки (или простой пшеничной)
- 1,5 ч.л. молотой корицы
- 1/2 ч. л. молотого имбиря
- 10 г разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- Большая щепотка соли
- 50-80 г изюма, замоченного в горячей воде
- 50 г порубленных грецких орехов
- Кокосовая стружка
Вегетарианские морковные кексы. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»
Приготовление:
Разогрейте духовку до 175С. Подготовьте силиконовые формы для кексов или маффинов (где-то 11х6 см).
Смешайте в глубокой миске тертую морковь, кленовый сироп, миндальное молоко, масло, ваниль, уксус, лимонную цедру.
В другой глубокой миске смешайте все сухие ингредиенты. Смешайте и добавьте к этой смеси первую часть с морковью. Снова смешайте. В конце добавьте изюм и грецкие орехи.
Выложите тесто в подготовленные формы, присыпьте сверху кокосовой стружкой и поставьте все в хорошо разогретую духовку на 30-45 минут, в зависимости от мощности вашей духовки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить полностью сухой.
Дайте кексам постоять в формах 15 минут, затем достаньте их и переложите на кухонную решетку до полного остывания.
Приятного чаепития!
Овсяные батончики
Очень полезный снек, который придется по вкусу даже детям. Делается за пять минут!
Ингредиенты:
- 1 чашка в 200 г сухих овсяных хлопьев (мелких)
- 25 г кокосовой стружки
- 100 г сухофруктов, цукатов, мелко порубленных
- 30 г растопленного кокосового масла
- 40 г меда
- щепотка соли
- 150 г порубленных орехов арахиса, фундука, миндаля
- 25 г молока
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Овсяные батончики. Фото: телеканал «Суббота!»
Приготовление:
В чаше кухонного комбайна с насадкой «весло» смешайте все ингредиенты до единой липкой массы. Если будет слишком сухо, добавьте еще меда.
Выложите ровным слоем на пергаментную бумагу, формируя квадрат или прямоугольник, высотой 2-2,5 см. Масса должна быть очень плотно спрессована.
Уберите на 1 час в холодильник. Затем нарежьте на прямоугольники.
Шоколадно-творожное печенье на овсяной муке
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 140 г мягкого творога без крупинок
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 60 г кокосового масла
- 100 г меда
- 120 г овсяной муки (без глютена)
- 40 г какао-порошка
- ½ ч.л. разрыхлителя
- ½ ч.л. соды
- ¼ ч.л. соли
- 50 г шоколадных капель или мелко порубленного молочного шоколада
- Для украшения: капли молочного шоколада.
Шоколадно-творожное печенье на овсяной муке. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180С.
Застелите противень пергаментной бумагой.
В чаше кухонного комбайна с насадкой «весло» смешайте яичный белок, творог, ванильный экстракт, соль, мед и растопленное кокосовое масло. Затем добавьте овсяную муку, какао порошок, соду и разрыхлитель. Смешайте. В конце добавьте шоколадные капли.
Сформируйте 15 шариков, каждый весом по 30 г. Затем рукой нужно слегка приплюснуть каждый шарик и в центр вдавить каплю молочного шоколада (каллету).
Выпекайте в хорошо разогретой духовке около 10-15 минут.
Готовое печенье переложите на решетку и дайте остыть.
По желанию при подаче можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного чаепития!