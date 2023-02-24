Кто скрывается за маской Феникса - известный певец рассекретил проект

На канале НТВ стартовал уже четвертый сезон шоу «Маска». И зрители впервые познакомились с такими экстравагантными персонажами, как Шаурма, Скунс, Дикообраз, Пиковая Дама, Мандрил и другими.
Пока жюри, куда снова вошли Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез и впервые присоединился участник прошлого сезона Алексей Воробьев, только входит в курс дела. Но в телеэфире уже звучат первые версии о том, кто же из артистов может скрываться за масками.
Большой интерес у звездного жюри вызвала артистка в костюме Феникса. А, судя по изящной стройной фигуре, это явно женщина. Феникс исполнила песню «Мало огня». И после ее выступления представители жюри сделали несколько предположений о том, кто же прячется под оперением волшебной птицы.
Так, прозвучали имена Анны Asti, Ани Лорак, Виктории Дайнеко, Юлии Савичевой и даже Анастасии Стоцкой.
Певец Данко посмотрел первый выпуск «Маски». И у него тоже родилась гипотеза о личности Феникса, правда, идущая вразрез с мнениями жюри. Необычную версию он высказал в разговоре с Teleprogramma.pro.
«Я могу точно сказать, что Феникс это не я, - смеется Данко. - Сначала предположил, что это Лобода, но такого не может быть.
Но, вообще, на мой взгляд, у этой героини слабенький голосок. Возможно, это и вообще не певица. Ни голоса, ни слуха. Так любой споет!
Потом мне показалось, что поет кто-то из участниц группы «Лицей», но у них вокал посильнее».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Данко. Фото: личный архив
- То есть тут не слышно интонаций, характерных для какой-то конкретной певицы?
- Нет. Нормальный артист только «э» сказал и все поняли, что это Киркоров или Лепс. То есть это характерные голоса. А здесь женский вокальчик явно ниже среднего. И певица что-то там пыжится, пыжится.
- А может быть, актриса?
- Возможно. Для актеров вокал не главное. Хотя тут и слабенькая актерская игра.
Блатная какая-то. Может быть, это дочь Алсу? В общем, это что-то такое не явно выраженное, непонятное.