Кто скрывается за маской Феникса - известный певец рассекретил проект

На канале НТВ стартовал уже четвертый сезон шоу «Маска». И зрители впервые познакомились с такими экстравагантными персонажами, как Шаурма, Скунс, Дикообраз, Пиковая Дама, Мандрил и другими.

Пока жюри, куда снова вошли Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез и впервые присоединился участник прошлого сезона Алексей Воробьев, только входит в курс дела. Но в телеэфире уже звучат первые версии о том, кто же из артистов может скрываться за масками.

Большой интерес у звездного жюри вызвала артистка в костюме Феникса. А, судя по изящной стройной фигуре, это явно женщина. Феникс исполнила песню «Мало огня». И после ее выступления представители жюри сделали несколько предположений о том, кто же прячется под оперением волшебной птицы.

Так, прозвучали имена Анны Asti, Ани Лорак, Виктории Дайнеко, Юлии Савичевой и даже Анастасии Стоцкой.

Певец Данко посмотрел первый выпуск «Маски». И у него тоже родилась гипотеза о личности Феникса, правда, идущая вразрез с мнениями жюри. Необычную версию он высказал в разговоре с Teleprogramma.pro.