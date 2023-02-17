Как проходят прослушивания нового сезона шоу «Голос»

Пока юные артисты шоу «Голос. Дети» готовятся к финалу, Первый канал приступил к съемкам одиннадцатого сезона основной версии проекта, в которой зрителей ждут и новые герои, и хорошо знакомые ветераны шоу.

Если мы обычно привыкли видеть в жюри Леонида Агутина, то в этот раз маэстро уступает место своему закадычному другу Владимиру Преснякову. Владимира много раз заочно «усаживали» в кресло наставника, и вот наконец слухи и предположения оформились в нечто реальное.

- Я пришел в «Голос» за яркими голосами, в которых звучат любовь и надежда, - пояснил артист, который в конце марта отметит 55-летие. - Люди по-настоящему соскучились по искренности, поэтому я буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность.