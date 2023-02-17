Как проходят прослушивания нового сезона шоу «Голос»

Пока юные артисты шоу «Голос. Дети» готовятся к финалу, Первый канал приступил к съемкам одиннадцатого сезона основной версии проекта, в которой зрителей ждут и новые герои, и хорошо знакомые ветераны шоу.
Если мы обычно привыкли видеть в жюри Леонида Агутина, то в этот раз маэстро уступает место своему закадычному другу Владимиру Преснякову. Владимира много раз заочно «усаживали» в кресло наставника, и вот наконец слухи и предположения оформились в нечто реальное.
- Я пришел в «Голос» за яркими голосами, в которых звучат любовь и надежда, - пояснил артист, который в конце марта отметит 55-летие. - Люди по-настоящему соскучились по искренности, поэтому я буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Еще один новичок в наставниках - 43-летний Антон Беляев. Можно сказать, что артист вырос в «Голосе». Музыкант из Магадана приходил во второй сезон шоу - тогда он был фронтменом группы Therr Maitz, будучи известным в основном ценителям русского трип-хопа, но дошел до полуфинала - и о нем узнала вся страна. В 2021 году Антон чуть не отобрался на «Евровидение» (чуть уступил Маниже), и теперь его гастрольный график расписан на год вперед. В проекте он ждет таких же, как он: самобытных, стильных, креативных.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Тем временем молодая и прекрасная Полина Гагарина незаметно стала полноценным ветераном проекта, хотя это слово с ней, согласитесь, плохо вяжется. 35-летняя Полина вновь займется слепыми прослушиваниями и зрячими наставлениями, чему несказанно рада.
«Мы начали! - оповестила в соцсетях подписчиков артистка. - Одиннадцатый сезон, даже не верится! Я как наставник в проекте уже восемь лет. Но главное, что волнуюсь каждый раз как в первый!»
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
В деле и Василий Вакуленко. Да, Басту и тут, и там показывают. 42-летний артист успевает и с малышами в детском «Голосе» возиться, и взрослых перспективных музыкантов отслушивать. Неудивительно, что в последнее время рэпер заметно похудел.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Что же касается участников шоу, то они по-прежнему едут в Москву со всей России и даже из-за рубежа. Для самых ярких из них этот проект может стать удачным стартом музыкальной карьеры. Или мощным импульсом, как было в случае с Антоном Беляевым.
11-й сезон основного «Голоса» выйдет в эфир вскоре после окончания 10-го сезона «Голоса» детского, финал которого назначен на конец февраля.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
В качестве ведущей мы увидим Яну Чурикову (на фото вверху она справа), к которой зрители, следящие за младшей версией проекта, уже успели привыкнуть.