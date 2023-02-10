Какими новыми шоу удивит нас в новом сезоне канал «Че!»

Телеканал «Че!» открыл год линейкой остросюжетных проектов собственного производства. «Решала», «Охотники», «Заступницы» и «Опасные связи» — реалити с сильным социальным фундаментом. Герои канала помогают реальным людям найти выход из сложных жизненных ситуаций.

Открывает марафон премьер новый сезон реалити «Решала». Вот уже пять лет бессменный ведущий проекта Влад Чижов раскрывает мошеннические схемы.

Стиль «Охотников» немного другой. Они внедряются в мошеннические схемы и разрушают их изнутри. В команде плечом к плечу работают: журналист Дарья Рубинская, бывший морпех Владимир Сорков и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. У аферистов нет ни единого шанса!

У «Заступниц» нет мускулов или спецоборудования. Их главный аргумент — закон. Адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина заступаются за тех, кто столкнулся с незаконным увольнением, тяжелым разводом, уклонением от алиментов и другим произволом.

Остросюжетное реалити «Опасные связи» исследует человеческие взаимоотношения. В каждом выпуске ведущие Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин помогают герою узнать правду: верен ли ему партнер или нет. Эксперты собирают информацию и проводят независимое расследование, чтобы доказать или опровергнуть факт измены.

У ведущих всех четырех проектов есть общая цель — действовать, когда встречаешь несправедливость и помогать тем, кто нуждается в защите.

Смотри новые сезоны проектов «Решала», «Охотники», «Заступницы» и «Опасные связи» по будням с 13 февраля с 21:00. Эксклюзивно на «Че!».