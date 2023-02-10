Ведущие Первого канала забрались на Эльбрус

В новом выпуске тревел-шоу «Поехали!» от 11 февраля ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский будут исследовать Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию.

Путешественники Первого канала побывали на плато Бермамыт и подивились невероятными красотам. Путь туда экстремальный, и добраться до смотровой площадки можно либо на большом внедорожнике, либо на специально оборудованной машине. С плато кажется, что до Эльбруса рукой подать, хотя на самом деле между ними 30 километров.

Попробовав местного шашлыка, ребята рванули в урочище Джилы-Су. Это местность с большим количеством термальных источников на северной стороне Эльбруса. Говорят, что дорога сюда — самая красивая дорога в мире.

В поселке Нижняя Теберда Мария и Евгений полюбовались Сентинским храмом Х века, возведенном на высокой скале, и поучились скалолазанию на водопаде Мужские слезы.