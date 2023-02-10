Ведущие Первого канала забрались на Эльбрус

В новом выпуске тревел-шоу «Поехали!» от 11 февраля ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский будут исследовать Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию.
Путешественники Первого канала побывали на плато Бермамыт и подивились невероятными красотам. Путь туда экстремальный, и добраться до смотровой площадки можно либо на большом внедорожнике, либо на специально оборудованной машине. С плато кажется, что до Эльбруса рукой подать, хотя на самом деле между ними 30 километров.
Попробовав местного шашлыка, ребята рванули в урочище Джилы-Су. Это местность с большим количеством термальных источников на северной стороне Эльбруса. Говорят, что дорога сюда — самая красивая дорога в мире.
В поселке Нижняя Теберда Мария и Евгений полюбовались Сентинским храмом Х века, возведенном на высокой скале, и поучились скалолазанию на водопаде Мужские слезы.
Путешествие по Кабардино-Балкарии ведущие начали с Нальчика. Из-за обилия парков он считается самым зеленым городом Северного Кавказа. Оттуда путешественники поехали на Чегемские водопады.
«Чегемское ущелье настолько узкое, будто находишься внутри трещины, — рассказала Мария. — Сейчас водопады замерзли, но гигантские сосульки тоже производят сильное впечатление».
Неподалеку от села Эльтюбю находится загадочный город мертвых, где можно увидеть старинные захоронения и склепы.
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Апогеем путешествия стало восхождение ведущих Первого канала на Эльбрус.
«Мы очень хотели достигнуть высоты пять тысяч метров, но на отметке 4100 нас остановили сотрудники МЧС, — призналась Осадник. — У нас начались явные признаки горной болезни: затрудненное дыхание, головокружение, и специалисты отговорили нас брать следующую высоту. Так или иначе, Эльбрус — самая высокая точка России, поэтому едва ли мы когда-нибудь будем снимать нашу передачу еще выше».
Смотрите шоу «Поехали!» — 11 февраля в 11:10 на Первом канале.