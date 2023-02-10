«Женщина — главная во всем»: «Жизнь других» расскажет об особенностях столицы Таиланда

Все тайцы хорошо готовят, а день у них принято начинать с остренького супчика том-ям — с курицей или креветками, на кокосовом молоке. В Бангкоке люди расслабленные и улыбчивые. Они совершенно искренне верят, что жизнь нам дана для удовольствия. Свою доброту они объясняют тем, что им всегда есть куда выплеснуть агрессию и спустить пар, ведь бокс — это у них самый популярный и любимый вид спорта.

В Таиланде очень популярны пластические хирурги. Местное население частенько меняет себе носы или разрез глаз. Я познакомилась с хирургом, который признался, что делает более 200 операций в год. Поразительно, что для большинства тайцев образец красоты — это корейцы! Увеличить грудь стоит 1500 долларов, коррекция носа — 600 долларов. Для Бангкока это немаленькие цены, поскольку средняя зарплата здесь — 600 долларов в месяц.

Женщина в Таиланде — главная во всем. Дома мужчина привычно отдает ей свою зарплату, и даже в ресторане официант всегда протянет счет женщине.