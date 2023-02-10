Даже переделывать не надо: одной из песен в шоу «Конфетка» не потребовался ремейк от звезды

11 февраля на канале ТНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», в котором звезды переделывают песни неизвестных авторов, выложенные в интернет.

В новой передаче в очередной раз поменяется состав жюри: вернулся Азамат Мусагалиев, дебютировала Клава Кока, неизменным осталось только место Хабиба. Однако зрителей ждут другие неожиданные смены амплуа.

Так, Азамат Мусагалиев, приглашенный на шоу в качестве судьи, в какой-то момент в прямом смысле забрал себе бразды правления. Комик взял в руки планшет, с которого запускаются клипы участников программы, и принялся объявлять конкурсантов вместо Гарика Мартиросяна и Марины Кравец.

«А вы не боитесь, что останетесь без работы? Очередная передача на ТНТ, которую ведет Азамат Мусагалиев», — иронично прокомментировал юморист.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».