Даже переделывать не надо: одной из песен в шоу «Конфетка» не потребовался ремейк от звезды

11 февраля на канале ТНТ выйдет новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», в котором звезды переделывают песни неизвестных авторов, выложенные в интернет.
В новой передаче в очередной раз поменяется состав жюри: вернулся Азамат Мусагалиев, дебютировала Клава Кока, неизменным осталось только место Хабиба. Однако зрителей ждут другие неожиданные смены амплуа.
Так, Азамат Мусагалиев, приглашенный на шоу в качестве судьи, в какой-то момент в прямом смысле забрал себе бразды правления. Комик взял в руки планшет, с которого запускаются клипы участников программы, и принялся объявлять конкурсантов вместо Гарика Мартиросяна и Марины Кравец.
«А вы не боитесь, что останетесь без работы? Очередная передача на ТНТ, которую ведет Азамат Мусагалиев», — иронично прокомментировал юморист.
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Помимо неожиданной смены ведущего, в новом выпуске зрители увидят еще немало сюрпризов. Очередная песня оказалась настолько хорошей, что Гарику Мартиросяну пришлось «выгнать» со сцены звезду, ведь зрители настояли на том, чтобы интернет-хит остался нетронутым. Одна из участниц шоу прислала в программу не видеоклип, а запись с кастинга в другой музыкальный проект, где есть свои судьи. Кроме того, на сцене появилась настолько неожиданная звезда, что зрители в студии буквально повскакивали со своих мест.
Смотрите шоу «Конфетка» — 11 февраля в 21:00 на канале ТНТ.
А кто пропустит эфир — этот и другие выпуски станут доступны для просмотра на Rutube.