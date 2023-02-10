Летающие машины, эскортницы и «астраханский принц»: о чем пошутят в новом выпуске Stand Up

Вечером 10 февраля на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу Stand Up с Алексеем Щербаковым в роли ведущего.

Первым на сцену выйдет белорусский комик Андрей Колмачевский, который расскажет историю из жизни и в деталях объяснит, почему секс с порноактрисой — это тот еще стресс. Денис Гвоздев поделится неловким моментом, когда он перепутал любовь к еде с футфетишем, и порассуждает, откуда вообще у людей появляются необычные сексуальные предпочтения.

Петербуржец Самвел Гиновян расскажет о своем опыте переезда в Москву и предложит радикальные лайфхаки для продвижения в очереди за местом в детском саду. Комик из Астрахани Тимур Хамадуллин честно признается, что является содержанцем, и расскажет, что на самом деле таится за понятием «астраханский принц».