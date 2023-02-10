У правды и справедливости появилось конкретное время: «ЧЕ!» представил новую линейку остросюжетных реалити

13 февраля канал «ЧЕ!» открывает новую линейку остросюжетных реалити-расследований. Проекты «Решала», «Охотники», «Заступницы» и «Опасные связи», в которых ведущие помогают реальным людям найти выход из сложных жизненных ситуаций, получили свое продолжение
«Мы объединили четыре программы в одну линейку и закрепили за ней таймслот. Теперь зрителю будет понятно, что в 21:00 на телеканале «ЧЕ!» его ждут остросюжетные расследования с популярными ведущими. Реалити на «ЧЕ!» — уже больше, чем жанр. Это экспертная площадка, куда люди идут за помощью. И мы хотим, чтобы зрители знали, где, когда и во сколько они могут найти ответы!» - говорит директор телеканала Елена Карпенко.
Открывает марафон премьер новый сезон реалити «Решала». Вот уже пять лет бессменный ведущий проекта Влад Чижов раскрывает мошеннические схемы. Он действует жестко, бескомпромиссно и возвращает пострадавшим утраченные средства, когда это возможно. На реальных примерах «Решала» объясняет зрителям, как обезопасить себя от уловок аферистов и что делать, если преступники все же добились своего.
Стиль «Охотников» немного другой. Они внедряются в мошеннические схемы и разрушают их изнутри. В команде плечом к плечу работают: журналист Дарья Рубинская, бывший морпех Владимир Сорков и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. У аферистов нет ни единого шанса!
У «Заступниц» нет мускулов или спецоборудования. Их главный аргумент — закон. Адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина заступаются за тех, кто столкнулся с незаконным увольнением, тяжелым разводом, уклонением от алиментов и другим произволом. «Заступницы» защищают права героев и восстанавливают справедливость согласно закону.
Остросюжетное реалити «Опасные связи» исследует человеческие взаимоотношения. В каждом выпуске ведущие Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин помогают герою узнать правду: верен ли ему партнер или нет. Эксперты собирают информацию и проводят независимое расследование, чтобы доказать или опровергнуть факт измены.
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У ведущих всех четырех проектов есть общая цель — действовать, когда встречаешь несправедливость и помогать тем, кто нуждается в защите.
Смотрите новые сезоны проектов «Решала», «Охотники», «Заступницы» и «Опасные связи» в одно время - по будням с 21:00 - с 13 февраля на канале «ЧЕ!»