У правды и справедливости появилось конкретное время: «ЧЕ!» представил новую линейку остросюжетных реалити

13 февраля канал «ЧЕ!» открывает новую линейку остросюжетных реалити-расследований. Проекты «Решала», «Охотники», «Заступницы» и «Опасные связи», в которых ведущие помогают реальным людям найти выход из сложных жизненных ситуаций, получили свое продолжение

«Мы объединили четыре программы в одну линейку и закрепили за ней таймслот. Теперь зрителю будет понятно, что в 21:00 на телеканале «ЧЕ!» его ждут остросюжетные расследования с популярными ведущими. Реалити на «ЧЕ!» — уже больше, чем жанр. Это экспертная площадка, куда люди идут за помощью. И мы хотим, чтобы зрители знали, где, когда и во сколько они могут найти ответы!» - говорит директор телеканала Елена Карпенко.

Открывает марафон премьер новый сезон реалити «Решала». Вот уже пять лет бессменный ведущий проекта Влад Чижов раскрывает мошеннические схемы. Он действует жестко, бескомпромиссно и возвращает пострадавшим утраченные средства, когда это возможно. На реальных примерах «Решала» объясняет зрителям, как обезопасить себя от уловок аферистов и что делать, если преступники все же добились своего.

Стиль «Охотников» немного другой. Они внедряются в мошеннические схемы и разрушают их изнутри. В команде плечом к плечу работают: журналист Дарья Рубинская, бывший морпех Владимир Сорков и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. У аферистов нет ни единого шанса!