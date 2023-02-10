Лера Кудрявцева: «Ирина Безрукова раскроет настоящую причину развода с мужем»

Творческий путь Ирины складывался если не легко, то весьма гармонично. На эффектную девушку обратили внимание режиссеры, ее начали снимать в кино. Затем в красавицу без памяти влюбился актер Игорь Ливанов, у пары родился сын Андрей.

Оба родителя ждали появления в семье ребенка и искренне радовались, став мамой и папой. Тогда Ирине казалось, что семья – это навсегда.

А потом на съемках она повстречала молодого Сергея Безрукова – и не смогла устоять. Ирина забрала ребенка и ушла от мужа, честно во всем ему признавшись. Много лет спустя она отважилась на второй очень важный шаг.

– Глядя ему в глаза, я попросила у него прощения за все, – признается Ирина.

Сергей Безруков не стал Андрею папой и не претендовал на эту важную роль, но сделал все, чтобы сын любимой женщины рос счастливым и не нуждался ни в чем. Внезапная трагическая гибель Андрея шокировала всех. Когда Ирина об этом рассказывала, я не смогла сдержать слез.

– На покрывале промято место, где он лежал, – со слезами на глазах вспоминает Ирина.