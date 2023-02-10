Лера Кудрявцева: «Ирина Безрукова раскроет настоящую причину развода с мужем»

Творческий путь Ирины складывался если не легко, то весьма гармонично. На эффектную девушку обратили внимание режиссеры, ее начали снимать в кино. Затем в красавицу без памяти влюбился актер Игорь Ливанов, у пары родился сын Андрей.
Оба родителя ждали появления в семье ребенка и искренне радовались, став мамой и папой. Тогда Ирине казалось, что семья – это навсегда.
А потом на съемках она повстречала молодого Сергея Безрукова – и не смогла устоять. Ирина забрала ребенка и ушла от мужа, честно во всем ему признавшись. Много лет спустя она отважилась на второй очень важный шаг.
– Глядя ему в глаза, я попросила у него прощения за все, – признается Ирина.
Сергей Безруков не стал Андрею папой и не претендовал на эту важную роль, но сделал все, чтобы сын любимой женщины рос счастливым и не нуждался ни в чем. Внезапная трагическая гибель Андрея шокировала всех. Когда Ирина об этом рассказывала, я не смогла сдержать слез.
– На покрывале промято место, где он лежал, – со слезами на глазах вспоминает Ирина.
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Сергей Безруков попрощаться с Андреем не смог: он снимался в другом городе и был очень занят…
На тот момент их отношения с Ириной уже были далеки от идеальных, хотя все вокруг считали именно так. Супруги по-прежнему поддерживали иллюзию счастливой семьи, но развод был неминуем, и оба это понимали.
– Он заговорил о расставании? – спросила я Ирину.
– Да, – подтвердила она. – Я, если честно, планировала прожить с ним всю жизнь.
Ирина не скрывает, что очень любила Сергея Безрукова. Не пытается обесценить свои чувства. Она отпустила бывшего мужа и нашла в себе силы пожелать ему доброго пути, несмотря на страшную боль, которую испытывала.
– Был момент, когда я поняла, что не вижу смысла жизни совсем, – откровенно признается она.
Однако и это испытание Ирина прошла с достоинством. Не ушла в алкоголь, как это часто бывает, не поспешила выскочить замуж, чтобы досадить бывшему супругу. Она занялась собой и сияет, заставляя поклонников вновь и вновь интересоваться, в чем заключается секрет ее красоты.
Но если из средств, которые помогают ей оставаться настоящей красавицей, Ирина секрета не делает, то другую свою тайну оберегает от любопытных много лет. Точнее, оберегала, ведь Ирина поняла, что настало время рассказать всю правду.
Чему будет посвящена ее исповедь? И почему Ирина решила расстаться со своей тайной именно сейчас? Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион», 11 февраля на НТВ.