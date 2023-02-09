«Приходят и не могут двух слов связать»: Орлова призналась, почему не уходит из «Дома-2»

Давнюю ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову спросили, не устала ли она этой телестройки.

«Нет! Ты что?! Это очень интересный проект, — ответила 45-летняя звезда эфира в YouTube-шоу «Алена, блин!». — У меня каждый раз импровизация. Люди приходят с разными судьбами, приходят «тяжелые» какие-то ребята, и очень интересно следить за их судьбами, за тем, как они растут. Некоторые приходят и не могут двух слов связать, а проходит полгода, и они начинают уметь разговаривать. Это же круто».

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Телеведущую спросили, почему молодежь идет в «Дом-2».

«А чего сейчас молодежь потянуло в TikTok?! Они все тиктокеры. А ты смотришь на это и думаешь: «Господи, про что это?» — возмутилась Орлова.

Она отметила, что не собирается уходить из шоу и создавать свой проект. Ее муж Валерий находится «в принятии» данной ситуации, но вытащить жену из «Дома-2» не пытается.