Яйца — это улика: на канале «Суббота!» стартует шоу «Кулинарные детективы»

Шеф Андрей также ответил на вопрос, что для хорошего повара важнее — образование или талант.

«Это про синтез образования и таланта. Просто образованные люди готовят блюда «топорно», а если есть талант, то можно придумывать различные оформления, — отмечает он. — Когда я учился, то понимал, что все могу забыть, и самое главное — практика. На практике ты понимаешь, как ведет себя продукт при разных температурах, в различных соединениях. Но вообще для повара важно, чтобы гость или близкий был доволен твоим блюдом. Самая большая награда — радость и восхищение этого человека».