Яйца — это улика: на канале «Суббота!» стартует шоу «Кулинарные детективы»

С 18 февраля канал «Суббота!» начнет показывать реалити-шоу «Кулинарные детективы» с шеф-поваром Андреем Палесика. Это будет квест, в котором участники должны угадывать и воссоздавать блюдо по оставленным на кухне «уликам». Победитель получит денежный приз.
«Такого проекта нигде еще не было. Повара должны по уликам на кухне понять, какое блюдо было приготовлено. Интересно наблюдать за их сомнениями. Они не уверены на сто процентов в том, что готовят, и можно увидеть, как они ведут себя в стрессовой ситуации», — говорит ведущий проекта Андрей Палесика.
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Шеф Андрей также ответил на вопрос, что для хорошего повара важнее — образование или талант.
«Это про синтез образования и таланта. Просто образованные люди готовят блюда «топорно», а если есть талант, то можно придумывать различные оформления, — отмечает он. — Когда я учился, то понимал, что все могу забыть, и самое главное — практика. На практике ты понимаешь, как ведет себя продукт при разных температурах, в различных соединениях. Но вообще для повара важно, чтобы гость или близкий был доволен твоим блюдом. Самая большая награда — радость и восхищение этого человека».
Не пропустите премьеру «Кулинарные детективы» на канале «Суббота!» — по субботам в 18:00.