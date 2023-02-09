«Здравствуй, сладкий»: Клава Кока стала судьей в кондитерском телешоу

18 февраля на телеканале «Суббота!» стартует кондитерское реалити-шоу «Здравствуй, сладкий». В этой передаче певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова будут пробовать десерты участников, которые соревнуются за заказ от звездного гостя.
На съемках Кока призналась, что, несмотря на стройную фигуру, любит сладкое, и поэтому с радостью приняла предложение стать ведущей данного проекта.
«Обожаю десерты! Я пробовала безумное количество десертов по всему миру, но мой любимый — меренговый фисташковый рулет с малиной и мамины блины. Я тоже умею их готовить, но у мамы все равно вкуснее», — говорит певица.
Клава поделилась, как ей удается не чувствовать угрызений совести, поедая сладкое.
«Самое главное — нравиться самой себе и чувствовать себя комфортно. Я слежу за фигурой, питанием, но если знать меру и в целом вести правильный и активный образ жизни — десерты не причинят вреда, а наоборот, сделают тебя чуточку счастливей!» — отмечает звезда.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Соведущей популярной артистки стала профессиональный шеф-кондитер Нина Тарасова. Ее стаж в кондитерском искусстве больше 15 лет, а образование шоколатье получила во Франции. И вот на что она будет обращать внимание, оценивая мастерство участников.
«В первую очередь я смотрю на профессионализм в исполнении десерта. Как и в жизни, сначала мы влюбляемся глазами: когда десерт только внесли, мы видим, насколько он аккуратно выполнен. Дальше я смотрю на текстуру: насколько она правильно выполнена, не сухой ли бисквит, не расслоился ли крем, не слишком ли много желатина... И только потом оцениваю вкус, чтобы не было слишком приторно или слишком «плоско». По всем этим критериям я могу понять, шедевр это или нет», — говорит Тарасова.
Смотрите новое шоу «Здравствуй, сладкий» — по субботам в 16:00 на канале «Суббота!».