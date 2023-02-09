«Здравствуй, сладкий»: Клава Кока стала судьей в кондитерском телешоу

18 февраля на телеканале «Суббота!» стартует кондитерское реалити-шоу «Здравствуй, сладкий». В этой передаче певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова будут пробовать десерты участников, которые соревнуются за заказ от звездного гостя.

На съемках Кока призналась, что, несмотря на стройную фигуру, любит сладкое, и поэтому с радостью приняла предложение стать ведущей данного проекта.

«Обожаю десерты! Я пробовала безумное количество десертов по всему миру, но мой любимый — меренговый фисташковый рулет с малиной и мамины блины. Я тоже умею их готовить, но у мамы все равно вкуснее», — говорит певица.

Клава поделилась, как ей удается не чувствовать угрызений совести, поедая сладкое.

«Самое главное — нравиться самой себе и чувствовать себя комфортно. Я слежу за фигурой, питанием, но если знать меру и в целом вести правильный и активный образ жизни — десерты не причинят вреда, а наоборот, сделают тебя чуточку счастливей!» — отмечает звезда.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».