«Нагиева пора заменить!»: участник «Суперниндзя» Александр Сабанин – о закулисье шоу и своей мечте «подвинуть» знаменитого ведущего

13 февраля на канале СТС – премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». Среди 175 атлетов выступает известный «двойник» Дмитрия Нагиева – Александр Сабанин, которого зрители запомнили по проектам «Замуж за Бузову», «Сердце Ивлеевой» и другим шоу.
- Александр, вы довольно часто появляетесь в разных телешоу…
- Чем больше таких приключений, о которых я смогу рассказывать внукам, правнукам, - тем ярче моя жизнь. Как говорится, неважно, сколько дней в твоей жизни, а важно, сколько жизни в твоих днях. Я считаю, что надо жить разнообразно, заниматься любимым делом, а я очень люблю камеру, съемки, поэтому я и сделал это своей профессией. «Суперниндзя» - это еще и коллаборация шоу-бизнеса и спорта. Идеальное сочетание для меня!
О непрофессионализме
- Как вам понравились ведущие?
- Если честно, я против тех, кто не получил профильного образования, а вышел из ютьюба и соцсетей. Это я говорю про видеоблогера Диму Масленникова. Я не сторонник «самоучек». Это упрощает профессию. В наше время непрофессионализм закрывается эпатажем. Но в данном случае лучше брать на роль ведущего человека, который разбирается в спорте. Это все-таки спортивный проект.
- Как Василий Артемьев?
- Да, но у него на подхвате должны быть люди, которые, как минимум, знают анатомию человека и часть жизни посвятили спорту. Чтобы понимать, что испытывает человек, сколько стоит труда и пота преодолевать себя каждый день. Я за профессионализм. Есть немало талантливых образованных ребят, которые не могут попасть на ТВ или радио. Все решают связи, количество подписчиков и так далее. К сожалению.
О Дмитрии Нагиеве: «Пора пустить новую кровь в шоу-бизнес!»
Александр Сабанин. Фото: соцсети
- Многие участники считают, что здесь неплохо бы смотрелся Дмитрий Нагиев.
- Вряд ли. Он, конечно, крутой, но все-таки этот проект для молодых. А Дмитрий Нагиев уже не горит желанием проявить себя, сделать что-то новое, нестандартное. Мы знаем наизусть все его фишки: «Удачи, любви и терпения! Все, пока! Пока!» Думаю, что пора пустить новую кровь в шоу-бизнес! Мне очень обидно за талантливых ребят, которые не могут пробиться.
Чего не хватило в шоу «парню за 90 кг»
- Вам интересны были соревнования в шоу «Суперниндзя»?
- Да, но, мне кажется, этот проект больше для скалолазов, паркурщиков и гимнастов. А для парней потяжелее, как я, не предусмотрены испытания. Но это все равно интересно, это вызов.
- Как проходила ваша подготовка?
- Я примерно знал, что меня ждет. Подтягивал статику, «физуху». Я понимал, что есть участки, которые я не смогу пройти просто в силу своих физических данных. Не жалуюсь, но буду рад, если в шоу что-то появится для таких, как мы, - парней весом за девяносто килограммов.
О Стасе Барецком: «В жизни он намного добрее, чем кажется»
Александр Сабанин и Костя Цзю. Фото: соцсети
- Участников поддерживали друзья, родные. И у вас была мощная поддержка.
- Хотел сделать ее помощнее, но звезды из мира спорта, с которыми я дружу, в эти дни были заняты. Думал Костю Цзю привезти. Не получилось. Позвонил Стасу Барецкому, а он мне никогда не отказывает. Он всегда за любую движуху! Вы видели, как он привлекает внимание.
- Да, все с ним фотографировались.
- И это – несмотря на то, что его образ далек от фитнеса и в целом ЗОЖ! Сценарий был таким: Стас - мой тренер с запущенными физическими данными, а у меня, наоборот, с этим все хорошо. Я ем все белки, а он у меня забирает жиры и углеводы, соответственно, он выглядит так, а я вот так. Стас может нравиться или не нравиться, но это известный человек, который привлекает внимание. И поверьте мне, в жизни он намного добрее, чем кажется. Он спокойный, образованный, с широким кругозором. Большое ему спасибо за поддержку! Я уверен: потом он будет вспоминать, как приезжал в Минеральные Воды с этим крестом на шее и в малиновом пиджаке.
О поддержке болельщиков: «Сумасшедшая энергетика!»
- Как вам понравилась съемочная площадка?
- Масштабная площадка, крутая. Свежий воздух, классная подсветка, сумасшедшая энергетика зала пробивает до костей. Конечно, это заряжает. На старте болельщики, спасибо им огромное за это, пытались общаться и настраивать участников. Спрашивали, как зовут, откуда родом, поддерживали: «Саня, давай! Вперед! Мы за тебя!» И это настолько приятно!
- Подпортила все только погода?
- Да! Но, с другой стороны, она добавила экстрима. Упасть в холодную воду бассейна никому не хотелось. Это хороший вызов, преодоление, проверка самого себя. А еще - классные кадры в портфолио, что немаловажно для артиста и ведущего.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Пора заменить Нагиева»
- После такого шоу - о чем мечтаете?
- Конечно, о самореализации на телевидении. Это самая большая мечта, и я много для этого делаю.
- Как думаете, не помешает ваше сходство с Нагиевым?
- Я знаю Нагиева, общался с ним, брал интервью, состоял в его благотворительном фонде. Скажу так, сходство со звездой какие-то двери открывает, а какие-то закрывает. Зрители любят Дмитрия. Тем не менее, сказывается возраст, пора найти ему смену. Считаю, у меня для этого есть все данные. Осталось только попасть в нужное время. Образование у меня есть, внешность есть, опыт есть… А главное - харизму у меня не отнять! Осталось только подвинуть людей, которые не совсем справедливо занимают свои места. Главное, в себя верить!
Не пропустите: начало «Суперниндзя» - 13 февраля в 20.00!