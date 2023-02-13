«Нагиева пора заменить!»: участник «Суперниндзя» Александр Сабанин – о закулисье шоу и своей мечте «подвинуть» знаменитого ведущего

- Участников поддерживали друзья, родные. И у вас была мощная поддержка.

- Хотел сделать ее помощнее, но звезды из мира спорта, с которыми я дружу, в эти дни были заняты. Думал Костю Цзю привезти. Не получилось. Позвонил Стасу Барецкому, а он мне никогда не отказывает. Он всегда за любую движуху! Вы видели, как он привлекает внимание.

- Да, все с ним фотографировались.

- И это – несмотря на то, что его образ далек от фитнеса и в целом ЗОЖ! Сценарий был таким: Стас - мой тренер с запущенными физическими данными, а у меня, наоборот, с этим все хорошо. Я ем все белки, а он у меня забирает жиры и углеводы, соответственно, он выглядит так, а я вот так. Стас может нравиться или не нравиться, но это известный человек, который привлекает внимание. И поверьте мне, в жизни он намного добрее, чем кажется. Он спокойный, образованный, с широким кругозором. Большое ему спасибо за поддержку! Я уверен: потом он будет вспоминать, как приезжал в Минеральные Воды с этим крестом на шее и в малиновом пиджаке.

О поддержке болельщиков: «Сумасшедшая энергетика!»

- Как вам понравилась съемочная площадка?

- Масштабная площадка, крутая. Свежий воздух, классная подсветка, сумасшедшая энергетика зала пробивает до костей. Конечно, это заряжает. На старте болельщики, спасибо им огромное за это, пытались общаться и настраивать участников. Спрашивали, как зовут, откуда родом, поддерживали: «Саня, давай! Вперед! Мы за тебя!» И это настолько приятно!

- Подпортила все только погода?

- Да! Но, с другой стороны, она добавила экстрима. Упасть в холодную воду бассейна никому не хотелось. Это хороший вызов, преодоление, проверка самого себя. А еще - классные кадры в портфолио, что немаловажно для артиста и ведущего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Пора заменить Нагиева»

- После такого шоу - о чем мечтаете?

- Конечно, о самореализации на телевидении. Это самая большая мечта, и я много для этого делаю.

- Как думаете, не помешает ваше сходство с Нагиевым?

- Я знаю Нагиева, общался с ним, брал интервью, состоял в его благотворительном фонде. Скажу так, сходство со звездой какие-то двери открывает, а какие-то закрывает. Зрители любят Дмитрия. Тем не менее, сказывается возраст, пора найти ему смену. Считаю, у меня для этого есть все данные. Осталось только попасть в нужное время. Образование у меня есть, внешность есть, опыт есть… А главное - харизму у меня не отнять! Осталось только подвинуть людей, которые не совсем справедливо занимают свои места. Главное, в себя верить!

Не пропустите: начало «Суперниндзя» - 13 февраля в 20.00!

