«Все хотят летать»: пилоты Леонид Якубович и Сергей Бурунов поспорят о гражданской авиации в России

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. В эту дату Первый канал покажет специальный выпуск подкаста «Все хотят летать», в котором Леонид Якубович и Сергей Бурунов обсудят, может ли пилот-любитель управлять большим пассажирским самолетом.
Если кто не знал, актер Бурунов, как и телеведущий Якубович, тоже является покорителем неба. В детстве он не пропускал показательных выступлений летчиков-асов на Тушинском аэродроме и на авиабазе в Кубинке, а подростком занимался во 2-м Московском аэроклубе имени Виктора Талалихина.
«В 1993 году я окончил курс «Летная эксплуатация учебно-тренировочного самолёта Як-52», а годом позже поступил в Качинское высшее военное авиационное училище. В дипломе у меня должна была быть специальность «летчик-инженер». Но я проучился всего два года и до полетов не дошел, хотя очень об этом мечтал», — признался Сергей в подкасте.
Но мечта Бурунова воплотилась в жизнь в марте 2011 года, когда он совершил первый самостоятельный полет. После этого актер стал регулярно совершать вылеты в качестве пилота.
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Помимо воспоминаний и подробностей своего неординарного увлечения, актер обсудит в подкасте и актуальные вопросы авиации.
«В свое время был ДОСААФ, аэроклубы были бесплатные. Либо после школы, либо на три месяца в школьные каникулы ребята приезжали и реально летали. Более того, с такой первоначальной подготовкой они поступали в летные училища. Чем это помешало и кому — я не понимаю. Надо, чтобы наша молодежь была занята делом. Это хорошее занятие, между прочим. И к тому же — Добровольное общество содействия армии и флоту. Кроме того, это крутая отработка навыков пилотирования», — говорит Бурунов.
Также в подкасте «Все хотят летать» можно будет узнать: когда и как совершил свой первый самостоятельный полет за штурвалом самолета Леонил Якубович; что на сленг пилотов означают «петля», «переворот», «прямой штопор», «кадушка», «Иммельман»; какие ошибки совершил Бен Аффлек в образе летчика в фильме «Перл-Харбор»; и почему Якубович называет Бурунова «везун».
Не проспите подкаст «Все хотят летать» — 9 февраля в 23:45 на Первом канале.