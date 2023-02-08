«Все хотят летать»: пилоты Леонид Якубович и Сергей Бурунов поспорят о гражданской авиации в России

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. В эту дату Первый канал покажет специальный выпуск подкаста «Все хотят летать», в котором Леонид Якубович и Сергей Бурунов обсудят, может ли пилот-любитель управлять большим пассажирским самолетом.

Если кто не знал, актер Бурунов, как и телеведущий Якубович, тоже является покорителем неба. В детстве он не пропускал показательных выступлений летчиков-асов на Тушинском аэродроме и на авиабазе в Кубинке, а подростком занимался во 2-м Московском аэроклубе имени Виктора Талалихина.

«В 1993 году я окончил курс «Летная эксплуатация учебно-тренировочного самолёта Як-52», а годом позже поступил в Качинское высшее военное авиационное училище. В дипломе у меня должна была быть специальность «летчик-инженер». Но я проучился всего два года и до полетов не дошел, хотя очень об этом мечтал», — признался Сергей в подкасте.

Но мечта Бурунова воплотилась в жизнь в марте 2011 года, когда он совершил первый самостоятельный полет. После этого актер стал регулярно совершать вылеты в качестве пилота.

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