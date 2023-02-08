«Певцов много — артистов мало»: Ирина Понаровская появится в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вечером 10 февраля на канале «Россия 1» состоится второй отборочный тур «Битвы сезонов» вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» На этот раз к сотне музыкальных экспертов под предводительством Сергея Лазарева присоединится блистательная певица Ирина Понаровская.

Она впервые появится в этом телепроекте. Вместе с другими знатоками музыки ей предстоит выбрать сильнейшего из финалистов четырех предыдущих сезонов.

«Я сама знаю, что такое выходить на конкурс, что такое играть фортепианные концерты, когда ты на клавиши кладешь руки, а у тебя они трясутся. Это — волнение. И чем дольше человек волнуется, тем дороже ему его профессия, — говорит Понаровская. — Все конкурсанты — по-настоящему глубокие ребята с замечательным, профессиональным отношением к пению, к вокалу, к материалу, который они поют, с уважением к сцене. Я сразу вижу артиста, мне не нужно долго решать, вставать или нет. Певцов много — артистов мало. Певцы поют громко, красиво, но это еще не равно артисту. А хочется видеть что-то общее, очень цельное! Я в предвкушении!»

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