«Певцов много — артистов мало»: Ирина Понаровская появится в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вечером 10 февраля на канале «Россия 1» состоится второй отборочный тур «Битвы сезонов» вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» На этот раз к сотне музыкальных экспертов под предводительством Сергея Лазарева присоединится блистательная певица Ирина Понаровская.
Она впервые появится в этом телепроекте. Вместе с другими знатоками музыки ей предстоит выбрать сильнейшего из финалистов четырех предыдущих сезонов.
«Я сама знаю, что такое выходить на конкурс, что такое играть фортепианные концерты, когда ты на клавиши кладешь руки, а у тебя они трясутся. Это — волнение. И чем дольше человек волнуется, тем дороже ему его профессия, — говорит Понаровская. — Все конкурсанты — по-настоящему глубокие ребята с замечательным, профессиональным отношением к пению, к вокалу, к материалу, который они поют, с уважением к сцене.
Я сразу вижу артиста, мне не нужно долго решать, вставать или нет. Певцов много — артистов мало. Певцы поют громко, красиво, но это еще не равно артисту. А хочется видеть что-то общее, очень цельное! Я в предвкушении!»
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Среди конкурсантов второго тура уже известные участники четвертого сезона: семья Боджгуа, Алексей Осичев и Симона Куприна. А первой на сцену выйдет Татьяна Магидова из города Кропоткин.
«Этот суперсезон уникален по своему накалу, по своим страстям. И по своим местами грустным моментам, когда каждый из исполнителей достоин ста баллов, потому что уже набирал их раньше. И он уже чувствует себя героем на этой сцене, но поднимаются порой лишь 41 или 52 человека из сотни. И тогда возникает тот самый нервный момент, который и придает «Битве сезонов» определенную изюминку», — отмечает ведущий проекта Николай Басков.
Смотрите «Битвы сезонов» шоу «Ну-ка, все вместе!» — по пятницам в 21:30 на канале «Россия 1».