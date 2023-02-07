«Новые звезды в Африке» научат российских знаменитостей зарабатывать монеты

В ЮАР стартовали съемки четвертого сезона экстремально-приключенческого шоу ТНТ «Звезды в Африке». Он получил название «Новые звезды в Африке» и выйдет в телеэфир грядущей весной. Создатели проекта обещают ярких участников, а также неожиданные правила игры.
Так, например, в обновленной передаче у голодных знаменитостей вообще не будет никакой еды! Ее придется добывать на испытаниях вместе с кухонной утварью и предметами первой необходимости. Соревнуясь друг с другом, звезды будут зарабатывать монеты, которые смогут потратить на свое усмотрение. Будет ли это обед на всех или кофеварка? Достаточное количество порций еды или стакан соли?
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В проекте появится киоск с ассортиментом того, что можно купить на победные деньги. Но решение о покупке должна одобрить вся команда. Муки выбора и попытки найти общее решение только добавят в шоу остроты, ведь ассортимент киоска будет разным в каждой серии, в зависимости от событий, происходящих в лагере звезд.
«Главная идея: проверить, насколько настоящие наши звезды, потому что в Африке сбрасываются все фильтры социальных сетей, и они предстают перед нами такими, какие они есть на самом деле», — говорит продюсер проекта Лика Бланк.
«Мы видим и ценим любовь зрителей к этому жанру, а потому просто не могли оставить их без чего-то новенького. Поэтому в шоу «Новые звезды в Африке» вы увидите то, чего вы еще не видели. И делать это будут те, кого вы увидеть не ожидаете. Так что готовьтесь, в Африке будет жарко!» — добавляет генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
Смотрите реалити-шоу «Новые звезды в Африке» – скоро на ТНТ.