«Новые звезды в Африке» научат российских знаменитостей зарабатывать монеты

В ЮАР стартовали съемки четвертого сезона экстремально-приключенческого шоу ТНТ «Звезды в Африке». Он получил название «Новые звезды в Африке» и выйдет в телеэфир грядущей весной. Создатели проекта обещают ярких участников, а также неожиданные правила игры.

Так, например, в обновленной передаче у голодных знаменитостей вообще не будет никакой еды! Ее придется добывать на испытаниях вместе с кухонной утварью и предметами первой необходимости. Соревнуясь друг с другом, звезды будут зарабатывать монеты, которые смогут потратить на свое усмотрение. Будет ли это обед на всех или кофеварка? Достаточное количество порций еды или стакан соли?

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