Не осталась Лиза без большого приза: итоги «Ледникового периода»

Так часто бывает, когда соревнуются лучшие. Фаворит долго и монотонно движется к победе, сметая все на своем пути, но в решающий момент его величество спорт - несправедливый, как январский дождь, - перемешивает карты, и все идет не по плану. Примерно так и закончился очередной сезон «Ледникового периода», получивший эффектный подзаголовок «Снова вместе».
Так уж вышло, что победительницей сезона стала Елизавета Арзамасова - жена организатора шоу Ильи Авербуха (с супругой на фото слева). И продюсер был искренне смущен: мол, ну что теперь будут говорить?! А пусть говорят!
Фото: Юрий Феклистов/ Первый канал
Актриса в паре с Никитой Кацалаповым (с Лизой на фото справа) на высочайшем уровне прошла всю дистанцию (не зря «Телепрограмма» отдала одну из предновогодних обложек именно Лизе!) и заслуженно собрала лучшие оценки от жюри.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Да и вообще какая разница - жена продюсера выиграла или чья-то еще? Посмотрите (фото в кружке), чем «папиной дочке» пришлось жертвовать, отвлекаясь на изнурительные тренировки! Разве молодая мама не достойна победы?!
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Серебро досталось Евгении Медведевой и Федору Федотову. И это можно считать триумфом! Мало того что фигуристка была морально подавлена после вероломного ухода партнера Дани Милохина с проекта, так еще и Федору пришлось входить в шоу с колес, без предварительных тренировок. Помогло актеру хоккейное прошлое в питерской «Смене».
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Записные фавориты шоу, Марат Башаров и Оксана Домнина, шедшие в лидерах практически весь сезон, завершили выступление именно так.
То ли просто перенервничал актер, то ли Марата настигла карма за нерыцарское отношение к дамам в личной жизни (за это он даже перед Татьяной Анатольевной Тарасовой по ходу проекта извинялся с цветами), но роковое падение убило шансы пары на победу. Фавориты стали даже не вторыми - третьими.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Ну как главный бал может обойтись без короля? Был и он. Филипп Киркоров выбрал для финала костюм под любимые цвета любимого блогера - Дани Милохина, но юная звезда, так и не докатавшая этот сезон в паре с Евгенией Медведевой, упорхнула в Дубай. Но Филипп не растерялся: лучшими номерами финала он наслаждался в паре с бессменным председателем жюри, великолепной Татьяной Тарасовой.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Ведущая шоу Алина Загитова была, как всегда, грациозна и своеобразна, ее партнер Алексей Ягудин - остроумен и элегантен. Но открытием сезона называют Анну Щербакову: олимпийская чемпионка-2022 уверенно дебютировала в качестве соведущей проекта.