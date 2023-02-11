Не осталась Лиза без большого приза: итоги «Ледникового периода»

Так часто бывает, когда соревнуются лучшие. Фаворит долго и монотонно движется к победе, сметая все на своем пути, но в решающий момент его величество спорт - несправедливый, как январский дождь, - перемешивает карты, и все идет не по плану. Примерно так и закончился очередной сезон «Ледникового периода», получивший эффектный подзаголовок «Снова вместе».

Так уж вышло, что победительницей сезона стала Елизавета Арзамасова - жена организатора шоу Ильи Авербуха (с супругой на фото слева). И продюсер был искренне смущен: мол, ну что теперь будут говорить?! А пусть говорят!