Для чего на шоу «Кулинарные детективы» нужны консервированные черви

18 февраля на канале «Суббота!» стартует новое шоу «Кулинарные детективы». На проекте участникам предстоит почувствовать себя Агатой Кристи и Эркюлем Пуаро, раскрывая кулинарные «преступления».
Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи.
Кулинарные улики
В чем же суть проекта? Участники должны отгадать блюдо, которое загадали создатели шоу, и приготовить его. А сделать это можно благодаря подсказкам - по всему периметру студии-кухни прячутся улики, указывающие на загаданное блюдо.
Это может быть ингредиент блюда - например, соус, соль, корица - или кухонная утварь — скалка, форма для выпечки. Иногда для драматического накала участникам подбрасывают и ложные улики.
В шоу участвуют две команды по два человека в каждой. Это могут быть родители и дети, мужья и жены, друзья, родственники, соседи, сослуживцы...
Я приезжаю в съемочный павильон, а там уже вовсю орудуют «преступники». Кухня огорожена лентами, как это бывает у настоящих детективов. Там уже прячут улики: оставляют их на столе, в холодильнике, разбрасывают на полу.
Для чего в шоу понадобились консервированные червяки
Жизнь кипит во всем павильоне, в том числе и в той его части, которая останется за кадром. Там можно увидеть огромное количество овощей, фруктов, баночек, круп, консервов – всего и не перечислишь. За закупку продуктов на проекте ответственна шеф-повар Ирина Макарова. Она
принимала участие в таких крупных телевизионных шоу как «Звездная кухня», «Пикник»..
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ингредиенты для шоу закупаются заранее. Фото: телеканал «Суббота!»
По словам Ирины Макаровой, для пары передач закупается около 10-20 килограммов продуктов, в зависимости от рецептов. Как правило, за покупками Ирина едет на один из крупных рынков Москвы.
«Что-то, что сложно найти в магазинах или на рынке, ищем в Интернете. Например, специя майоран практически исчезла из Москвы, - поясняет Ирина. - А для одной из программ мы закупали консервированных червяков».
Кто участвует в шоу «Кулинарный детектив»
Участники проекта Витторио Соверина и его сын Алессандро готовы к любым, даже самым смелым задумкам создателей шоу.
Итальянец Витторио родился на севере Италии, в местечке Комо, но уже более 20 лет живет в Екатеринбурге. В Россию его привела любовь - к профессии и к женщине. На открытии итальянского ресторана в Екатеринбурге Витторио познакомился с Татьяной, влюбился и женился на ней. У пары родился сын Алессандро, которому сейчас 14 лет.
Сам же Витторио является совладельцем ресторана европейской кухни «Платформа» в Екатеринбурге.
«Мы все умеем готовить, но русская кухня – пока наше слабое место. Дома русские блюда в основном готовят жена и теща», - поясняет Витторио. - «А что касается шоу, то попробуем угадать, какое блюдо нужно приготовить. Мне интересно, потому что все неизвестно. Это и создает
главную интригу».
Вполне логично, что соперниками отца и сына стали мать и дочь.
Татьяна и ее дочка Юлия Сидорова родом из Липецка. По словам Татьяны, ее дочь узнала, что на канале «Суббота!» проходит кастинг в новое шоу и решила попробовать принять в нем участие вместе с мамой. Сначала женщина была против, но потом все же поддалась на уговоры дочери.
Кто из участников победит в «Кулинарных детективах»? Фото: телеканал «Суббота!»
«Я очень самокритична, скромна до безобразия, сказала: «Не знаю, вряд ли меня выберут. Все-таки мне 57 лет. Я уже взрослая женщина, а все хотят видеть молодых», - признается Татьяна - Но дочка продолжала настаивать на своем. Мол, давай попробуем, это же круто. В итоге мы быстро
записали ролик для кастинга, практически перед сном. А потом узнали, что нас утвердили, начали готовиться к этому проекту и вот так оказались здесь».
В 90-е годы в Липецке семья держала ресторан, потом устали от этого бизнеса, уехали на берег Дона, в Лебедянский район, завели натуральное хозяйство: овец, коз, кур, гусей, уток и пчел.
«Когда мы владели своим заведением, у нас не было единой концепции, - объясняет Татьяна. - Это сейчас можно где-то почерпнуть информацию, а когда я начинала свой бизнес, это была катастрофа.
Выходили отдельные журналы, Интернет был слабым, информация практически отсутствовала, поэтому все делалось «на коленке». Но я все делала сама. При этом нашей ошибкой было открыть в одном зале ресторан, а во втором - кафе с другими ценами. В одном заведении пересекались
представители разных социальных слоев, и это порождало определенные неудобства».
На мой вопрос, готовы ли участники угадывать блюда по запутанным уликам, Татьяна ответила так:
«Если это будет классика, то, конечно, попытаемся угадать. Но существует риск, что авторы шоу загадают какие-нибудь редкие тайские или мексиканские блюда».
Ведущий Андрей Палесика: «Поток воды облил меня и всех окружающих»
Ведущим шоу «Кулинарные детективы» станет московский шеф-повар Андрей Палесика, который трудится в ресторанном бизнесе с 17 лет.
По словам Андрея, у него уже был опыт участия в съемках кулинарных проектов, но вести шоу самостоятельно ему пока не доводилось.
«Конечно, это было волнительно. Это волнение немного мешает, -признается новоиспеченный телеведущий. - Но я думал, что будет намного сложнее, а в итоге все друг другу помогают».
К слову, дебют Андрея Палесика начался с форс-мажора. Когда ведущий впервые вышел к участникам рассказать о правилах проекта, он услышал взрыв…У Андрея мелькнула мысль, что же могло произойти. И боковым зрением телеведущий увидел, что на него сейчас прольется поток
воды. Оказывается, в съемочном павильоне лопнула труба.
«Поток воды облил меня и всех окружающих. Благо, что это была питьевая вода, не из канализации, - со смехом рассказывает Андрей. - К счастью, ребята все быстро починили».
Teleprogramma.pro задала Андрею еще несколько вопросов.
Андрей Полесика. Фото: телеканал «Суббота!»
- Вы работаете в ресторане, где в меню много морепродуктов. А увидим ли мы их в программе?
- Все блюда обсуждаются и прописываются в сценарии. У нас уже были и севиче, и рыбные супы. Так что морепродукты не станут исключением.
- Насколько все же сложно угадывать блюда по уликам? Ведь одни и те же ингредиенты могут присутствовать в разных кулинарных творениях.
- Все зависит от профессионализма. У нас есть разные герои – как профессионалы, так и любители. Конечно, профессионалу проще, поскольку он может выстроить цепочку технологического процесса. Кулинару- любителю все-таки сложнее.
Но если включить логику, по ингредиентам можно угадать блюдо. Конечно, участники сомневаются, но чаще всего они оказываются правы.Хотя…Чем больше ты профессионал, тем больше у тебя вариантов в голове. Чем меньше у тебя опыта готовки, тем меньше версий, а значит, и проще.
- Участники будут угадывать какие-то редкие кулинарные изыски?
-У нас нет сложных ресторанных блюд, поскольку мы все-таки придерживаемся классики. Наверняка зрители не готовят дома изысканные деликатесы. Но они же смотрят «Адскую кухню» и другие передачи, и у них есть знания. Зрители этих программ могут понять, что за блюдо перед ними.
- Я знаю, что в прошлом вы занимались боксом … Почему оставили его?
- Мой отец – военный, спортсмен. Когда я был маленьким, он хотел,чтобы я был похож на него. Спорт, конечно, нужен человеку, и я до сих пор им занимаюсь. Спорт вырабатывает дисциплину, уверенность в себе. Но из бокса я ушел, поскольку понял, что это все-таки не очень полезно для
здоровья. Да и мама-врач настаивала.
- Есть ли, на ваш взгляд, сходство между боксом и кулинарией?
- Конечно. Это дисциплина, самоорганизация. И в зависимости от того, какой ты человек, такой ты и выстраиваешь порядок на кухне. Здесь все четко, правильно, понятно.