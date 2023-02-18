Для чего на шоу «Кулинарные детективы» нужны консервированные черви

18 февраля на канале «Суббота!» стартует новое шоу «Кулинарные детективы». На проекте участникам предстоит почувствовать себя Агатой Кристи и Эркюлем Пуаро, раскрывая кулинарные «преступления».

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи.

Кулинарные улики

В чем же суть проекта? Участники должны отгадать блюдо, которое загадали создатели шоу, и приготовить его. А сделать это можно благодаря подсказкам - по всему периметру студии-кухни прячутся улики, указывающие на загаданное блюдо.

Это может быть ингредиент блюда - например, соус, соль, корица - или кухонная утварь — скалка, форма для выпечки. Иногда для драматического накала участникам подбрасывают и ложные улики.

В шоу участвуют две команды по два человека в каждой. Это могут быть родители и дети, мужья и жены, друзья, родственники, соседи, сослуживцы...

Я приезжаю в съемочный павильон, а там уже вовсю орудуют «преступники». Кухня огорожена лентами, как это бывает у настоящих детективов. Там уже прячут улики: оставляют их на столе, в холодильнике, разбрасывают на полу.

Для чего в шоу понадобились консервированные червяки

Жизнь кипит во всем павильоне, в том числе и в той его части, которая останется за кадром. Там можно увидеть огромное количество овощей, фруктов, баночек, круп, консервов – всего и не перечислишь. За закупку продуктов на проекте ответственна шеф-повар Ирина Макарова. Она

принимала участие в таких крупных телевизионных шоу как «Звездная кухня», «Пикник»..

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.