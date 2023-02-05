Баста, Гагарина и два новичка: названы наставники 11-го сезона «Голоса»

Первый канал назвал наставников 11-го сезона вокального шоу «Голос». В 2023 году красные кресла жюри займут Владимир Пресняков, Полина Гагарина, рэпер Баста и Антон Беляев (группа Therr Maitz).

Для Преснякова это дебют в популярном телепроекте, а Беляев был одним из ярких участников-вокалистов второго сезона «Голоса» - теперь станет наставником.

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Отмечается, что к участию в слепых прослушиваниях допущено более сотни вокалистов из России и стран СНГ. Ведущей в новом сезоне выступит Яна Чурикова.