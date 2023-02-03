Вертолеты, кролики, сапоги и роботы: «Жизнь своих» покажет фантастическую Казань

Утром 5 февраля программа «Жизнь своих» отправит зрителей Первого канала в путешествие по Казани. Помимо осмотра достопримечательностей ведущий Евгений Кривцов получит в этом городе, например, освоит пилотирование вертолетом и узнает тонкости содержания кроликов.

«Этот мегаполис называют третьей столицей России, после Москвы и Санкт-Петербурга. А еще, городом будущего, потому что здесь давно ездят беспилотные автомобили, а вскоре начнет работать летающее такси. Казань — город, который опережает время», — говорит путешественник.

В программе посещений у Кривцова — Казанский вертолетный завод, кроличья ферма в поселке Нармонка и IT-город «Иннополис». Также он познакомится с летчиком-испытателем Романом Удовиченко и сапожницей Зульфией Гильмутдиновой, создающей национальную обувь «ичиги».