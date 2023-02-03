Вертолеты, кролики, сапоги и роботы: «Жизнь своих» покажет фантастическую Казань

Утром 5 февраля программа «Жизнь своих» отправит зрителей Первого канала в путешествие по Казани. Помимо осмотра достопримечательностей ведущий Евгений Кривцов получит в этом городе, например, освоит пилотирование вертолетом и узнает тонкости содержания кроликов.
«Этот мегаполис называют третьей столицей России, после Москвы и Санкт-Петербурга. А еще, городом будущего, потому что здесь давно ездят беспилотные автомобили, а вскоре начнет работать летающее такси. Казань — город, который опережает время», — говорит путешественник.
В программе посещений у Кривцова — Казанский вертолетный завод, кроличья ферма в поселке Нармонка и IT-город «Иннополис». Также он познакомится с летчиком-испытателем Романом Удовиченко и сапожницей Зульфией Гильмутдиновой, создающей национальную обувь «ичиги».
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А еще Евгений покажет зрителям одну из главных православных достопримечательностей — остров-град Свияжск, видевший еще Ивана Грозного. На его территории расположены четыре монастыря с семью храмами — один другого старше. Побывает ведущий и в храме всех религий, создатель которого уделил внимание каждой из важнейших мировых религий, объединив их в одном здании.
Смотрите тревел-шоу «Жизнь своих» 5 февраля в 10:15 на Первом канале.