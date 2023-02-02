«Можно покайфовать и расслабиться»: звезды «Comedy Баттл» и «Открытого микрофона» дебютируют в шоу Stand Up

Вечером 3 февраля на канале ТНТ выйдет новый выпуск комедийного шоу Stand Up. Вместе с Алексеем Щербаковым уже хорошо знакомые зрителю стендап-артисты и совсем еще новички жанра зададутся насущными вопросами на злобу дня.
Первым место у микрофона займет Филипп Воронин с серьезной экономической повесткой: «Чего нам всем ждать от доллара?». Разобравшись с курсами валют, комик расскажет о сложностях аренды квартиры в Москве и разводе лучшего друга.
Тему взаимоотношений полов продолжит 19-летний Кирилл Мазур, у которого возникает немало проблем на свиданиях с девушками. Ну, а написать сокровенное «Поехали ко мне?» — целый челлендж. Кстати, несмотря на свой юный возраст, Кирилл уже опытный стендапер, благо к микрофону он выходит с 14 лет. Многие зрители также могут помнить его по шестому сезону «Открытого микрофона», где юному дарованию удалось дойти до финала.
За плечами Рамиса Ахметова тоже немало лет в комедии, он участвовал во многих телепроектах. На минуточку, комик трижды становился финалистом «Comedy Баттл», а также засветился в «Открытом микрофоне». Правда, раньше Ахметов выступал с гитарой, но сейчас чаще выходит на сцену с классическими монологами. Большую часть своего рассказала в Stand Up мужчина посвятит трудностям перевода. Например, о ситуации, когда ваша вторая половина демонстрирует лингвистические способности, а вы не в состоянии понять и слова.
«Во всех проектах ТНТ, где я снимался раньше, в том или ином виде присутствовало жюри, а на Stand Up можно просто выйти, рассказать людям свою комедию, покайфовать и расслабиться!» — отмечает Рамис.
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Андрей Атлас поделится другими проблемами в коммуникации и вспомнит, как, не имея способностей к дипломатии, «договаривался» с врачом в родном Ростове-на-Дону. Еще стендапер объяснит, почему в городе его детства важно иметь разнообразные знакомства, и поделится лайфхаком, как проверить качество работы сантехника.
Под занавес Валентин Сидоров поговорит о всеобщей боли — огромном количестве общих чатов, которые приходится читать. Также он расскажет, почему нужно посмотреть на то, как женщина ест до того, как с ней съезжаться. Наконец, комик объяснит, почему секс втроем — это не для него, а вот женщины в теле, как раз наоборот.
Смотрите третий выпуск нового сезона шоу Stand Up — 3 февраля в 23:00 на канале ТНТ.