«Можно покайфовать и расслабиться»: звезды «Comedy Баттл» и «Открытого микрофона» дебютируют в шоу Stand Up

Вечером 3 февраля на канале ТНТ выйдет новый выпуск комедийного шоу Stand Up. Вместе с Алексеем Щербаковым уже хорошо знакомые зрителю стендап-артисты и совсем еще новички жанра зададутся насущными вопросами на злобу дня.

Первым место у микрофона займет Филипп Воронин с серьезной экономической повесткой: «Чего нам всем ждать от доллара?». Разобравшись с курсами валют, комик расскажет о сложностях аренды квартиры в Москве и разводе лучшего друга.

Тему взаимоотношений полов продолжит 19-летний Кирилл Мазур, у которого возникает немало проблем на свиданиях с девушками. Ну, а написать сокровенное «Поехали ко мне?» — целый челлендж. Кстати, несмотря на свой юный возраст, Кирилл уже опытный стендапер, благо к микрофону он выходит с 14 лет. Многие зрители также могут помнить его по шестому сезону «Открытого микрофона», где юному дарованию удалось дойти до финала.

За плечами Рамиса Ахметова тоже немало лет в комедии, он участвовал во многих телепроектах. На минуточку, комик трижды становился финалистом «Comedy Баттл», а также засветился в «Открытом микрофоне». Правда, раньше Ахметов выступал с гитарой, но сейчас чаще выходит на сцену с классическими монологами. Большую часть своего рассказала в Stand Up мужчина посвятит трудностям перевода. Например, о ситуации, когда ваша вторая половина демонстрирует лингвистические способности, а вы не в состоянии понять и слова.