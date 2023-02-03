Новый сезон «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов: участница, перепевшая Леди Гагу, грузинская невеста Ирина Понаровская и принципиальность Лазарева

С 3 февраля на канале «Россия» стартует музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов. Фишка этого проекта заключается в том, что на творческом ринге встретятся финалисты прошлых сезонов передачи.

А помимо жарких вокальных баталий конкурсантов зрители снова оценят тонкий юмор ведущего Николая Баскова, немного удивятся строгости Сергея Лазарева и услышат историю об армянской гадалке, рассказанной Ириной Понаровской. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.

Ирина Понаровская: «Так случилось, что обо мне вспомнили»

Концепция шоу производства компании «Weit media» заключается в том, что выступление участников оценивают сразу сто человек, которые находятся на так называемой Стене, напоминающей трибуну.

Если пение конкурсанта нравится участнику сотни, то он должен встать со своего места. Когда человек поднимается, то над ним автоматически загорается желтый цвет. Если же судья сотни остается равнодушным, то участник видит еще один красный участок стены. Задача выступающего – поднять со своих мест как можно большее количество людей.

Как правило, на Стене можно увидеть известных артистов, продюсеров, музыкальных редакторов, критиков, преподавателей по вокалу – то есть всех тех, кто так или иначе связан с музыкой.

В день прихода корреспондента Teleprogramma.pro в «золотую сотню» вошли певец Алексей Глызин, блогер Давид Манукян (Dava), певицы, сестры Зайцевы, звездный преподаватель по вокалу Этери Бериашвили, популярный блогер Саша Стоун, основатель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, певицы Ирина Ортман, Наталья Гулькина, певец Антон Зацепин и многие другие интересные личности.

Обычно программа начинается с появления звездного гостя, который после исполнения своей песни занимает почетное место на Стене. В этот раз программу «Ну-ка все вместе!». посетила одна из самых стильных певиц на нашей эстраде Ирина Понаровская, спевшая один из хитов.