Новый сезон «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов: участница, перепевшая Леди Гагу, грузинская невеста Ирина Понаровская и принципиальность Лазарева

С 3 февраля на канале «Россия» стартует музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов. Фишка этого проекта заключается в том, что на творческом ринге встретятся финалисты прошлых сезонов передачи.
А помимо жарких вокальных баталий конкурсантов зрители снова оценят тонкий юмор ведущего Николая Баскова, немного удивятся строгости Сергея Лазарева и услышат историю об армянской гадалке, рассказанной Ириной Понаровской. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.
Ирина Понаровская: «Так случилось, что обо мне вспомнили»
Концепция шоу производства компании «Weit media» заключается в том, что выступление участников оценивают сразу сто человек, которые находятся на так называемой Стене, напоминающей трибуну.
Если пение конкурсанта нравится участнику сотни, то он должен встать со своего места. Когда человек поднимается, то над ним автоматически загорается желтый цвет. Если же судья сотни остается равнодушным, то участник видит еще один красный участок стены. Задача выступающего – поднять со своих мест как можно большее количество людей.
Как правило, на Стене можно увидеть известных артистов, продюсеров, музыкальных редакторов, критиков, преподавателей по вокалу – то есть всех тех, кто так или иначе связан с музыкой.
В день прихода корреспондента Teleprogramma.pro в «золотую сотню» вошли певец Алексей Глызин, блогер Давид Манукян (Dava), певицы, сестры Зайцевы, звездный преподаватель по вокалу Этери Бериашвили, популярный блогер Саша Стоун, основатель группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, певицы Ирина Ортман, Наталья Гулькина, певец Антон Зацепин и многие другие интересные личности.
Обычно программа начинается с появления звездного гостя, который после исполнения своей песни занимает почетное место на Стене. В этот раз программу «Ну-ка все вместе!». посетила одна из самых стильных певиц на нашей эстраде Ирина Понаровская, спевшая один из хитов.
Ирина Понаровская. Фото: канал «Россия»
69-летняя Понаровская надела длинное черное платье с пышной юбкой. А ее утонченный образ дополнили серьги в виде креста и прозрачные перчатки. Ирина – из тех женщин, кто умеет выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
Глядя на Понаровскую, возникает ощущение, что она действительно чувствует себя королевой, только, как воспитанный человек, не демонстрирует это напоказ. Ирина поблагодарила авторов передачи и ведущего Николая Баскова за приглашение, сказала: «Так случилось, что обо мне вспомнили…» и заняла свое место на Стене. Еще одной гостьей программы стала певица Валерия, выбравшая для выхода синее платье, подчеркивающее ее стройную фигуру.
А затем началась самая интересная часть программы – выступление участников, которые действительно равны как на подбор. Чего только стоит грузинская семья Боджгуа, состоящая из мужа, жены и их двоих сыновей.
Кто выступит перед звездной сотней
Певец Теймураз Боджгуа начинал свою карьеру еще в 60-х годах, выступал на одной сцене с группой «Кино» и Виктором Цоем, становился лауреатом престижных музыкальных конкурсов «Москва-Ялта-Транзит» и «Славянский базар». А сейчас он выступает вместе со своей женой Элизой и сыновьями Васо и Николозом.
Услышав одну из знаменитых песен в исполнении семьи Боджгуа, Ирина Понаровская вспомнила случай, как однажды встретила на улице армянскую гадалку. И та рассказала певице, что в прошлой жизни она была грузинкой.
«Меня называли грузинской невестой», - сказала Понаровская.
А вот конкурсант Фахриддин Хакимов родом из Таджикистана. В 2019 году он стал финалистом шоу «Ну-ка, все вместе!»., завоевав 91 балл из ста возможных. Посмотрим, удастся ли ему войти в одну реку дважды.
Чтобы приехать на шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов. певец Иван Рак проделал весьма неблизкий путь из Петропавловска-Камчатска в Москву. Иван является призером выпусков 2020 года.
«Сейчас выступать сложнее, чем во втором сезоне, потому что отобрали лучших из лучших. Я чувствую одновременно и интерес, и страх, и профессиональное волнение, - признался Teleprogramma.pro Иван. – Очень здорово побороться с самыми сильными людьми, я их всех слышал и смотрел. Это мощные соперники, артисты и вокалисты. Уж не буду лукавить!».
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Иван Рак. Фото: телеканал «Россия»
По словам артиста, после участия в прошлых выпусках число его выступлений значительно прибавилось, у музыканта появилось больше поклонников. Сейчас он по-прежнему работает в Камчатской хоровой капелле им. Морозова, в родном городе. Одно время Иван пел в московских мюзиклах, но четыре года назад снова вернулся домой, где его ждут свои зрители.
Помимо сильного вокала, певица Симона Куприна удивила сотню и необычными нарядами. Так, она выступила в образе современного Пьеро. Кстати, Симона придумывает идеи для всех своих костюмов, а ее стилист воплощает их в жизнь.
Симона Куприна. Фото: телеканал «Россия»
По словам Куприной, после ее участия в шоу «Ну-ка, все вместе!». в 2022 году, интерес к личности певицы резко повысился. Так, на Новый год Симону пригласили выступать на лайнере в Антарктиде. На самом холодном материке артистке посчастливилось увидеть пингвинов и тюленей.
Также она вошла в книгу рекордов России, когда на одном из корпоративов исполнила песню Леди Гаги Shallow 42 раза подряд. Выступление Симоны длилось свыше трех часов. Больше она эту песню не пела…
Кстати, Симона Куприна – это настоящее имя девушки, она была названа в честь своего деда Семена.
Ирина Понаровская: «Чем дольше человек волнуется, тем дороже ему профессия»
Надо сказать, что, оценивая выступления участников, многие представители сотни признавались, что просто не успевали вовремя встать со своего места. Либо долго принимали решение, либо же настолько заслушивались пением конкурсанта… Певица Валерия также не стала исключением.
Валерия. Фото: телеканал «Россия»
«Еще в третьем сезоне, бывали моменты, когда я долго не могла понять, что делать. Меня что-то останавливало, казалось, что человек как-то не раскрылся. Иногда бывает так, что певец выходит на сцену и очень волнуется. И ему не сразу удается справиться с волнением, однако ближе к концу артист все же раскрывается, - рассказала Валерия Teleprogramma.pro.
А бывает, что произведение настолько серьезное, что ты погружаешься в это состояние, практически медитативное, и в этот момент забываешь, что нужно делать. Вставать, хлопать? Ты просто оказываешься под этой магией. Но есть товарищи, которые вовремя подсказывают».
Самым строгим членом жюри можно назвать Сергея Лазарева. Он из тех, кто семь раз отмерит, прежде чем отрезать и встать…Поэтому певец поднимался со своего места лишь изредка.
Сергей Лазарев. Фото: телеканал «Россия»
Ирина Понаровская же прежде всего запомнилась тем, что давала конкурсантам много профессиональных советов. Но в целом она очень высоко оценила их вокальный уровень.
«Это замечательные глубокие ребята с профессиональным отношением к пению, к вокалу, с уважением к исполняемому материалу и сцене. Артисты должны показывать результат своего внутреннего «я», но бывает, что волнение забирает три четверти качества исполнения, - сказала Ирина Понаровская.
- Я сама знаю, что такое выходить на конкурс, играть фортепьянные концерты. Ты кладешь на клавиши руки, которые трясутся, и не можешь попасть по клавишам. Это волнение, и никуда от него не деться. И чем дольше человек волнуется, тем дороже ему его профессия».
Смотрите шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» 3 февраля на канале «Россия» в 21. 30.