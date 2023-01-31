«Прости ты его, дурака, он — молодой»: Киркоров попытался примирить Медведеву и Милохина в финале «Ледникового периода»

Вечером 4 февраля на Первом канале покажут финал «Ледникового периода», сезона «Снова вместе». Жюри, включающее Татьяну Тарасову, Елену Чайковскую, Татьяну Навку, Филиппа Киркорова и Юлию Зиверт, наконец-то назовет победителей. Итак, что мы увидим в этом выпуске.

Регина Тодоренко и Александр Энберт выполнили ту самую высокую поддержку, которую завалили в прошлой передаче. Татьяна Тотьмянина выступила с перевязанной ногой, а Марат Башаров после проката заявил, что приглашает Оксану Домнину сниматься в кино.

Максим Маринин и Даша Мороз повторили номер под «Сансару» Басты, чем довели Зиверт до слез. Филипп Киркоров же растрогался от номера Ивана Скобрева и Виктории Синициной под его песню «Снег».

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Вообще поп-король охотно раздавал советы в этот вечер и напомнил Евгении Медведевой о скандале с Даней Милохиным.

«Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой оказалась Женечка Медведева. Но прости ты его, дурака, он — молодой…» — высказал Филипп.

Однако фигуристка на призыв певца не откликнулась.

Смотрите финал «Ледникового периода» — 4 февраля в 21:35 на Первом канале.