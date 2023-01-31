ТВ-3 поприветствовал «Мажора» 7-килограммовым бургером с красной икрой

Канал ТВ-3 и фуд-блогеры YouTube-канала «Кушать хочу», которые специализируются на приготовлении гигантских блюд, создали самый большой в мире бургер с красной икрой! Это уникальное достижение было официально зарегистрировано в Международной книге рекордов «Интеррекорд» и в Реестре рекордов России.

Для бургера потребовалось: 20 яиц, 1500 граммов сыра, 800 граммов майонеза, 5 килограммов (!) красной икры и две 30-сантиметровые булки. В итоге получился «гигант» высотой в 21 см, диаметром в 30 см и весом в 7,4 килограмма.

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Такой необычной акцией канал поддержал старт показа сериала «Мажор». С 30 января по будням, с понедельника по четверг, в 20:30 на ТВ-3 теперь выходит популярный драматический детективный сериал с Павлом Прилучным — впервые в телеэфире.

«Мажор» выходит в рамках вечерней линейки сериалов «Ужин с детективом». Весь этот год зрителей ТВ-3 по вечерам будут ждать захватывающие сериалы с нетривиальным сюжетом и необычным главным героем. И все они произведены в России. Символом перехода от зарубежного продукта к отечественному стал бургер с красной икрой!