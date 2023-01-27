Это рекорд! Павел Воля триумфально вернулся на сцену Comedy Club

Вечером 27 января на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, в котором к роли ведущего вернулся Павел Воля, пропустивший две предыдущих программы.

Причем Паша вернулся триумфально: прямо в студии шоу главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил ему сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране. Дело в том, что Воля собрал на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7582 человека.

«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно!» — говорит обескураженный признанием артист.

Также Коненко познакомил ведущих и гостей Comedy Club с обладательницей титула «самая узкая талия в России», которая еще и поет на 28 языках, а также с самым высоким человеком в стране и «носителем» самой длинной бороды.