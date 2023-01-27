Это рекорд! Павел Воля триумфально вернулся на сцену Comedy Club

Вечером 27 января на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, в котором к роли ведущего вернулся Павел Воля, пропустивший две предыдущих программы.
Причем Паша вернулся триумфально: прямо в студии шоу главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил ему сертификат об установлении рекорда за самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране. Дело в том, что Воля собрал на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7582 человека.
«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно!» — говорит обескураженный признанием артист.
Также Коненко познакомил ведущих и гостей Comedy Club с обладательницей титула «самая узкая талия в России», которая еще и поет на 28 языках, а также с самым высоким человеком в стране и «носителем» самой длинной бороды.
Обворожительная Полина Гагарина в гостях Comedy Club. Фото: канал ТНТ
Еще одной гостьей выпуска стала певица Полина Гагарина. Она рассказала, как новая песня «Вдох» помогает ей в 40 лет выглядеть на 25. А другой звездный визитер — автоблогер Дмитрий Гордей — объяснил, зачем в трезвом состоянии переворачивал и сбрасывал с крыши пятиэтажки BMW.
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Далее зрителей ТНТ ждут номера о блогерах с низкой социальной ответственностью, семье, в которой муж пытается воскреснуть, и султане из сериала «Великолепный век».
Также Андрей Бебуришвили выступит с монологом о самом необычном подарке в его жизни — гекконе, которого ему вручили поклонники после концерта. Питомец-ящерица сильно изменил жизнь комика.
Смотрите свежий выпуск Comedy Club — 27 января в 21:00 на канале ТНТ.