«Жизнь других» в Ереване: дешевые такси, низкая преступность, умные девочки

Я побывала в самом старом роддоме Еревана, его мраморное фойе с люстрами, колоннами и скульптурами напоминает театр. Очень впечатляюще. Хотя во всем остальном роддом вполне современный. Чтобы прочувствовать, каково это – быть армянской роженицей, я решила продегустировать больничную еду. Ребята, это очень вкусно, особенно хачапури.
Ереван не раз попадал в рейтинг самых безопасных городов мира, наряду с Мюнхеном и Абу-Даби. Пьяных и агрессивных не встретишь даже ночью. Самое популярное преступление – кража или взлом, но и те случаются раз в сто лет. Здесь все друг друга знают: если украдешь, тебя быстро найдут.
В Ереване одно из самых дешевых в мире такси. Одна поездка в среднем стоит 2,5 доллара. Даже студенты могут себе позволить такси.
Об армянском коньяке слагают легенды. Армяне утверждают, что их коньяк – лучший в мире, потому что для его приготовления используют чистую родниковую воду, а также фрукты, выращенные под армянским солнцем.
Побывать в Ереване и не попробовать местный коньяк? Нет, не слышали. Фото: Первый канал
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1400 долларов стоит исправление носа в клинике пластической хирургии – это самая популярная операция у местных девушек. Да и армянские мужчины тоже не чураются ринопластики – чтобы быть в тренде. Люди со всего мира едут в Ереван за ринопластикой, так как здесь отличное качество и самые низкие цены. А за образец чаще всего берут нос самой известной армянки в мире – Ким Кардашьян. Хотя она операцию здесь не делала, но детей покрестить привозила сюда.
Шахматная сборная Еревана занимает первые места на всех соревнованиях, поэтому шахматы здесь преподают в школах. В них играют повсеместно. И уверяют, что каждая армянская девочка в два счета обыграла бы героиню сериала «Ход королевы».
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