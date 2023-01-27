«Жизнь других» в Ереване: дешевые такси, низкая преступность, умные девочки

Я побывала в самом старом роддоме Еревана, его мраморное фойе с люстрами, колоннами и скульптурами напоминает театр. Очень впечатляюще. Хотя во всем остальном роддом вполне современный. Чтобы прочувствовать, каково это – быть армянской роженицей, я решила продегустировать больничную еду. Ребята, это очень вкусно, особенно хачапури.

Ереван не раз попадал в рейтинг самых безопасных городов мира, наряду с Мюнхеном и Абу-Даби. Пьяных и агрессивных не встретишь даже ночью. Самое популярное преступление – кража или взлом, но и те случаются раз в сто лет. Здесь все друг друга знают: если украдешь, тебя быстро найдут.

В Ереване одно из самых дешевых в мире такси. Одна поездка в среднем стоит 2,5 доллара. Даже студенты могут себе позволить такси.

Об армянском коньяке слагают легенды. Армяне утверждают, что их коньяк – лучший в мире, потому что для его приготовления используют чистую родниковую воду, а также фрукты, выращенные под армянским солнцем.