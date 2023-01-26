Первая влюбленность и третья свадьба: Лера Кудрявцева отмотает жизнь назад в новом шоу

1 февраля на канале «Муз-ТВ» состоится премьера передачи «Перемотка». В ней популярные артисты перемотают пленку жизни на несколько лет назад, вспомнят пять самых знаковых для них треков и поделятся горячими подробностями своей биографии, связанными с этими песнями.

Под какие хиты грустили и радовались, разочаровывались и влюблялись звезды? Первый поцелуй, школьный выпускной, университетские годы, взлеты на олимп — в каждой программе зрителей ждет много клипов совершенно разного времени, эксклюзивных историй и поводов поностальгировать вместе с певцами. Смотрите по средам.

Гостями первых выпусков станут: Лера Кудрявцева, Шура, Митя Фомин, Алсу, Юлия Савичева и другие звезды шоу-бизнеса, которым точно есть что рассказать. С какой песней связана первая влюбленность Алсу? Чем запомнился выпускной Мите Фомину? Какой трек помогал лечить душу Юлии Савичевой после первого расставания? Почему Шура выступал на сольном концерте Modern Talking вместо группы?