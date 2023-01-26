Новый краш: на шоу «Конфетка» Бузова объявила, кого хочет из звезд-мужчин

Уже в первом выпуске зрители увидят шокирующие номера от известных артистов. Даже видавшая самый разный эпатаж Ольга Бузова призналась, что от одного из выступлений у нее побежали мурашки по телу.

«Это больше, чем музыка, это то, когда пробивает до глубины души!» — высказалась телеведущая в адрес одного из участников.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ольга будет обращать на себя внимание во время всей программы. В эфире она заявит, что хочет певца Jony (хотя недавно хотела детей от Сергея Лазарева), расскажет, как надо вести себя, если за соседним столиком сидит бывший с новой девушкой, и что значит пить Просекко достойно.

Смотрите новое шоу «Конфетка» в субботу 28 января в 21:00 на канале ТНТ.