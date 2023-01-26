Новый краш: на шоу «Конфетка» Бузова объявила, кого хочет из звезд-мужчин

28 января на канале ТНТ стартует новое оригинальное шоу «Конфетка» — от создателей популярного проекта «Маска». В этой передаче малоизвестные песни, выложенные в Интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые звезды российской эстрады. Они исполнят хиты авторов из народа, а тот, кто сделает это лучше, принесет хитмейкеру победу и приз в 300 тысяч рублей.
Ведущие шоу — Марина Кравец и Гарик Мартиросян. Члены жюри первого выпуска — Ольга Бузова, Азамат Мусагалиев и певец Хабиб. Исполнители песен — самые популярные российские звезды от Клавы Коки до Филиппа Киркорова.
Уже в первом выпуске зрители увидят шокирующие номера от известных артистов. Даже видавшая самый разный эпатаж Ольга Бузова призналась, что от одного из выступлений у нее побежали мурашки по телу.
«Это больше, чем музыка, это то, когда пробивает до глубины души!» — высказалась телеведущая в адрес одного из участников.
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Ольга будет обращать на себя внимание во время всей программы. В эфире она заявит, что хочет певца Jony (хотя недавно хотела детей от Сергея Лазарева), расскажет, как надо вести себя, если за соседним столиком сидит бывший с новой девушкой, и что значит пить Просекко достойно.
Смотрите новое шоу «Конфетка» в субботу 28 января в 21:00 на канале ТНТ.