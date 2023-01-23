Звезда «Холостяка» Александр Гранков расстался с победительницей проекта

Победительница последнего сезона популярного проекта ТНТ «Холостяк» Яна Сапета рассказала своим подписчикам в соцсетях, что она больше не встречается с Александром Гранковым. Молодой человек, напомним, подарил девушке кольцо и предложил серьезные отношения.

«Мы больше не встречаемся и не поддерживаем связь», - ответила модель на соответствующий вопрос подписчика.

Второй холостяк Димаш Адилет тоже не стал строить отношения с победительницей Софьей Солманидиной. Инвестор из Женевы заявил, что они слишком разные.

Вообще, пока ни один холостяк не женился на девушке, которую он сам выбрал в конце шоу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».