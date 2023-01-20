«Ему около ста лет!»: «Жизнь своих» приехала в Тулу со своим самоваром

Новый выпуск передачи «Жизнь своих» отправит зрителей Первого канала в Тулу — город оружейников, родину самоваров и пряников. Ведущий-путешественник Евгений Кривцов сделал свой первый в жизни тульский пряник, узнал, как смастерить пистолет «со спичечный коробок», и познакомился с мастером гармоней Павлом Ухановым, тюнингует музыкальные инструменты. А еще узнал, что обладает настоящим сокровищем.

«Я приехал в Тулу со своим самоваром, который всю жизнь стоял у моих родителей. — рассказывает Кривцов. — Самовар был уже очень стареньким, побитым, потертым, некоторые детали вышли из строя. Мы решили его реставрировать на Тульском заводе самоваров. Специалисты завода выяснили, что это безумно редкий самовар, с особым клеймом. Ему около ста лет! Нам его отреставрировали и сказали хранить как ценную реликвию».