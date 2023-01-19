Поход к проктологу и партнерские роды: на ТНТ стартует новый сезон Stand Up с Алексеем Щербаковым

Гурам Арамян расскажет о неожиданных трудностях отдыха в Египте, где местное население принимало его за своего, не давая полноценно насладиться отпуском.

Павел Дедищев поделится со зрителями своей болью: комик расскажет о походе к проктологу, после которого его жизнь разделилась на до и после.

Расул Чабдаров принесет хорошие новости: совсем недавно он стал отцом и испытал на себе все прелести партнерских родов.

Артему Винокуру до родов пока далеко, а вот все шероховатости семейной жизни он уже ощутил — от необходимости засыпать лицом к лицу до невозможности обоюдных шуток.

Евгений Чебатков в своем монологе затронет разные темы, вплоть до процесса удаления зубов мудрости, который может быть не таким уж и обязательным.

«Есть как минимум три причины, чтобы включить новый сезон Stand Up на ТНТ: много новых комиков, дерзких и «голодных», со свежим взглядом на реальность, старые любимые комики, ну и потому, что я все это веду! — говорит Алексей Щербаков. — Участники Stand Up способны разглядеть смешное даже в пустой комнате без света. Это надо смотреть»

Смотрите первый выпуск нового сезона шоу Stand Up — 20 января в 23:00 на канале ТНТ.