Катина, Самбурская и Дайнеко покоряют шансон: на Первом покажут новый сезон шоу «Три аккорда»

В конце января на Первом канале стартует новый сезон проекта о душевной музыке «Три аккорда». Напомним, это телеконкурс, в котором исполнители представляют на суд жюри и зрителей собственные интерпретации культовых шлягеров в жанре шансона и авторской песни.

В новых пусках программы зрители увидят таких участников, как Екатерина Гусева, Лена Катина, Настасья Самбурская, Вадим Казаченко, Александр Олешко, Валерий Яременко, Лариса Долина, Евгений Гор и Виктория Дайнеко.