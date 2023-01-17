Катина, Самбурская и Дайнеко покоряют шансон: на Первом покажут новый сезон шоу «Три аккорда»

В конце января на Первом канале стартует новый сезон проекта о душевной музыке «Три аккорда». Напомним, это телеконкурс, в котором исполнители представляют на суд жюри и зрителей собственные интерпретации культовых шлягеров в жанре шансона и авторской песни.
В новых пусках программы зрители увидят таких участников, как Екатерина Гусева, Лена Катина, Настасья Самбурская, Вадим Казаченко, Александр Олешко, Валерий Яременко, Лариса Долина, Евгений Гор и Виктория Дайнеко.
Настасья Самбурская в передаче «Три аккорда». Фото: Первый канал
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Жюри останется прежним: гид по миру шансона Александр Новиков, заслуженный артист России Сергей Трофимов, многократная обладательница премии «Шансон года», певица Любовь Успенская и народный артист России Александр Розенбаум.
Смотрите и слушайте «Три аккорда» - 29 января в 19:00 на Первом канале.