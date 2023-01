«Подкаст.Лаб»: Гузеева, Сюткин и другие звезды поговорят про секс и алкоголь

- Это случилось благодаря телепрограмме, - поведал Валерий Миладович, имея в виду, к сожалению, не наш журнал. - Она называлась «В объективе - Америка». Музыкальной заставкой была песня Can't Buy Me Love, и я не знал, что это The Beatles. Но, когда я слышал эту музыку, по телу пробегали мурашки. Эти же мурашки пробегали, когда я слышал хиты «Песняров» или Led Zeppelin, Муслима Магомаева.

Все это я называю рок-н-ролл. Некий восторг от того, что живешь, слышишь и чувствуешь это. Я сам захотел научиться играть на гитаре крутые песни. Первые аккорды, которые я выучил, произвели впечатление на девочек и приятелей во дворе. В их глазах я увидел, что небезнадежен.

Но самая убойная история случилась на первом концерте Валерия в городе Вятские Поляны, что в Кировской области.

- Мы очень волновались, - признался Сюткин, работавший тогда в Кировской филармонии. - 1982 год, с нами работал балет «Ритмы планеты». Общая гримерная. Девчонки при нас переодеваются в русские костюмы, одновременно закуривая. Стоят такие Снегурочки с «Беломором», и вдруг открывается дверь. Заглядывает человек в костюме и серьезно сообщает: «Внимание, товарищи артисты!

Сегодня на вашем концерте присутствует третий секретарь райкома комсомола города Вятские Поляны». И пока он еще не успел закрыть дверь, руководитель балета - женщина в ондатровой шапке - отвечает: «Что вы говорите? Третий секретарь?» А затем поворачивается к труппе и объявляет: «Девочки, концерт полуправительственный. Работаем в колготках!»

Лариса Гузеева: «Выпью и снова замуж хочу»

В постновогоднем выпуске шоу, предсказуемо озаглавленном «После вчерашнего», Лариса Гузеева в компании Дмитрия Диброва, Вадима Галыгина и Леонида Якубовича поделилась интимными подробностями, связанными с такой щекотливой темой, как похмелье.

- Что это такое - «двойной виски» или «мне повторить», что за детский сад? - возмутилась телеведущая бездушным заморским обычаям. - У нас же так не принято. Как красиво писал Михаил Булгаков о том, как правильно закусывать и опохмеляться (видимо, имеются в виду отрывки из «Белой гвардии», где офицеры часто и аппетитно застольничают. - Ред.)! Самые нежные люди - с похмелья.

Во-первых, все очень страшно. Боишься кого-то ранить. Не помнишь, ранил ли кого-то вчера. И ты такой хороший! У тебя такое хорошее и правильно поведение! Как будто святой. Во-вторых, я обычно звоню всем ночью (когда выпью). Плохим говорю плохое. Хорошим - хорошее, хочу замуж идти заново. Так что люди с похмелья нежные. Дозировано распределяют себя. Кстати, самые гениальные спектакли - именно 1 января. Актеры играют все точно и по задаче - никаких импровизаций, ничего личного. Каждый внимателен друг к другу. Бывало, выпьешь - и, мама говорила: «Как Христосик по душе прошел. Маленькими ножками.

В том же выпуске подкаста красноречивой тирадой в фирменном стиле разродился Дмитрий Дибров.

- А я хочу вступиться за русский бодун, - заявил ведущий. - Послушайте, его надо очень ценить. В России это отдельный литературно-драматический жанр. Бодун и отходняк. Это чеховское и достоевское наполнение! Именно в момент бодуна русский человек начинает спрашивать себя: «А так ли я прожил всю жизнь?» Вот почему русский бодун связан с заповедной частью русской лексики. Ибо человек, как правило, понимает: «Мать твою так! И всю-то жизнь я прое...хал мимо». А зря...