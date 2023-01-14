«Вы специально?»: Марат Башаров грохнулся в финале «Ледникового периода» и проиграл

Марату Башарову и Оксане Домниной прочили победу в «Ледниковом периоде». Участники проекта были любимчиками не только зрителей, но и судей. Однако в финале что-то пошло не так.

Для финала Башаров и Домнина выбрали номер с кроватью под музыку Россини, вновь заставив хохотать судей и зрителей. Но досадное падение подпортило их положение в турнирной таблице. Жюри снизили им баллы за технику.

«Два раза вы упали, так нельзя! Мы не можем поставить вам высокие баллы. Вы специально это сделали? Спланировали?» - расстроилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«А я не понял, что они упали. Выглядело, как будто так задумано», - отметил Филипп Киркоров.

Таким образом, пара Башарова и Домниной заняла всего лишь третье место.

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