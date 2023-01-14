Роман Костомаров расплакался в финале «Ледникового периода»

Роман Костомаров и его партнерша Валерия Ланская выступили в финале популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». Программу записывали в декабре, когда фигурист еще хорошо себя чувствовал.

Комментаторы заметили, что пара откатала трогательный номер без единой помарки - очень красиво и нежно. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала номер так.

«У меня нет ощущения, что кто-то из них катался или не катался. Как вы это делаете? Я не знаю! Это художественная целостность какая-то», - заявила она.

Костомаров, слушая Тарасову, всплакнул от счастья.

Фигурист, напомним, находится сейчас в реанимации в московской больнице в крайне тяжелом состоянии. У спортсмена начался сепсис, он подключен к аппарату ЭКМО.

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