«С удивлением»: ведущие Первого канала заглянули внутрь адронного коллайдера

«Я с удивлением увидела, как измеряют почву, опуская градусники под землю на 2 и даже на 7 метров, - рассказала Мария Осадник. – Эти данные передают потом службам ЖКХ и агрономам».

Подробности в программе «Поехали!» уже в эту субботу в 11:10 на Первом канале!