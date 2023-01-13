«С удивлением»: ведущие Первого канала заглянули внутрь адронного коллайдера

Ведущие Первого канала Мария Осадник и Евгений Покровский продолжают изучать красоты и потенциал Сибири.
Команда программы «Поехали!» посетила Новосибирск и его окрестности. Мария Осадник и Евгений Покровский побывали на метеостанции в Огурцово, деревне Суенга, в знаменитом Академгородке, заглянули внутрь адронного коллайдера в Институте ядерной физики, в Институте цитологии и генетики познакомились с ручными лисами.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Мария Осадник и Евгений Покровский в окрестностях Новосибирска. Фото: Первый канал
«Я с удивлением увидела, как измеряют почву, опуская градусники под землю на 2 и даже на 7 метров, - рассказала Мария Осадник. – Эти данные передают потом службам ЖКХ и агрономам».
Подробности в программе «Поехали!» уже в эту субботу в 11:10 на Первом канале!