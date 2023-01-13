«Жизнь других» в Армении: средние зарплаты, мода и стиль

Народ здесь очень доброжелательный и гостеприимный, поэтому практически везде ты чувствуешь себя как дома. Сам по себе Ереван не такой большой. Если заблудишься, достаточно обратиться к любому прохожему: тебя не только до нужного места проводят, но еще и маленькую экскурсию устроят.
Армяне окружают детей немыслимой любовью и заботой, ведь дети здесь — это центр вселенной. Чтобы подружиться с армянином, достаточно похвалить его ребенка. Хочешь придумать местный бизнес, придумай что-то для детей, спрос будет сумасшедший. Профессию и вуз для детей традиционно выбирают родители, ведь они лучше знают. Переезд от родителей — подвиг, этот момент оттягивают до последнего.
Я побывала в студии мультипликации, той самой, где когда-то был придуман и нарисован известный во всем мире мультик «В синем море, в белой пене…» Армянские мультипликаторы доказали, что они одни из лучших в этой сфере. Их довольно часто переманивают в Голливуд.
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Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал
Средняя зарплата в Ереване — 540 долларов. Врачи получают от 340 до 915 долларов, водители такси около 400 долларов. Мультипликаторы — около 540 долларов. Все рекорды бьют айтишники, они получает по 990 долларов в месяц.
Разумеется, я отправилась на ереванский рынок, и знаете, деньги туда можно было не брать: меня угощали у каждого прилавка. Чего там только нет — даже апельсины фаршированные можно найти.
Кадр из шоу «Жизнь других». Фото: Первый канал
Армяне такие модники! Поговаривают, что мужчины тратят на себя в несколько раз больше женщин. И да, здесь царит патриархат: армянские мужчины должны видеть, что они самые главные.
Даже в приготовлении блюд есть разделение: за приготовление мяса отвечают только мужчины. В любом доме или ресторане шашлык будет готовить мужчина, а вот долму — женщина. Вообще в Армении мужчины любят собираться за столом без женщин — они говорят, это из уважения, чтобы не беспокоить своих дам.
«Жизнь других», воскресенье, 10:15, Первый канал