«Жизнь других» в Армении: средние зарплаты, мода и стиль

Народ здесь очень доброжелательный и гостеприимный, поэтому практически везде ты чувствуешь себя как дома. Сам по себе Ереван не такой большой. Если заблудишься, достаточно обратиться к любому прохожему: тебя не только до нужного места проводят, но еще и маленькую экскурсию устроят.

Армяне окружают детей немыслимой любовью и заботой, ведь дети здесь — это центр вселенной. Чтобы подружиться с армянином, достаточно похвалить его ребенка. Хочешь придумать местный бизнес, придумай что-то для детей, спрос будет сумасшедший. Профессию и вуз для детей традиционно выбирают родители, ведь они лучше знают. Переезд от родителей — подвиг, этот момент оттягивают до последнего.

Я побывала в студии мультипликации, той самой, где когда-то был придуман и нарисован известный во всем мире мультик «В синем море, в белой пене…» Армянские мультипликаторы доказали, что они одни из лучших в этой сфере. Их довольно часто переманивают в Голливуд.

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