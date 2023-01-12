Вслед за Гариком Харламовым Comedy Club покинул Павел Воля - в шоу снова ротация ведущих

Вечером 13 января на канале ТНТ выйдет первый в 2023 году выпуск Comedy Club. И снова его проведет Андрей Бебуришвили. На этот раз он не будет замещать Гарика Харламов, а сработает с ним в паре. На сцене не будет Паши Воли.

«Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля. Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club – Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура», - заявил на съемках Харламов.

Гостями выпуска станут популярные блогеры Карина Кросс и Дима Масленников. Карина расскажет о своих новых шоу в социальной сети «ВКонтакте» и объяснит, почему у роликов с двумя миллионами просмотров всего по 50 комментариев. Дима ответит на вопросы ведущих, зачем он ищет призраков и ест ноги мамонтов, а также пообещает сместить корифеев Comedy Club.

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Далее со своим номером выступят Тимур Батрутдинов, Аня Шаповал, Демис Карибидис и Марина Кравец. Они представят миниатюру об отчаявшемся соседе, который поссорился с женой накануне Нового года и пришел в гости с надеждой занять «третье место на чужом катамаране».

Женя Синяков расскажет о тотальном засилье кулинарных шоу на ТВ и в Интернете, а также посетует, что даже видео с приготовлением яичницы собирает больше просмотров, чем его выступления. Комик попробует влиться в фудблогерскую движуху, для чего договорится о сотрудничестве с поваром Георгием Кавказом, который готовит шашлыки из страуса и жарит змей на мангале.