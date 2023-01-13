Финал шоу «Поем на кухне всей страной»: письмо Татьяны по-африкански, многодетный хор и цыганские страсти

Может ли знаменитое письмо Татьяны из романа «Евгений Онегин» стать застольной песней? Может, если оно исполняется в новогоднем финальном выпуске шоу «Поем на кухне всей страной» на Первом канале.
Это письмо отчасти дает ответ на вопрос, что такое загадочная русская душа. А прочла его участница коллектива из Танзании «Звуки музыки» Ванесса. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта, который выйдет в эфир 15 января.
Андрей Леонов: «Вспоминаю эпизод из фильма «Берегись автомобиля»
В тот день на одной сцене собрались финалисты шоу 2022 года: многодетная семья Соляковых, цыганская семья Ямышевых-Шишковых и многие другие колоритные участники. А в состав жюри вошли актриса Наталья Варлей, композитор Максим Дунаевский, актер Александр Михайлов, поэтесса Лариса Рубальская и актер Андрей Леонов.
Валдис Пельш. Фото: Юрий Феклистов
Финал был условно поделен на три части: новая песня, сольная песня-запевала и главный хит. Все участники должны были исполнить по три композиции, подходящие под эти критерии.
Надо сказать, что праздничный выпуск немного отличается от обычных, выходивших в эфир в течении года.
Если в рядовых программах участники пели, сидя за столом, то в финале они уже вышли на сцену. И этот фактор создал дополнительные психологические сложности и вызвал немало волнения среди конкурсантов.
Первыми перед жюри появились несколько парней из адыгейской группы «Ащэмез» в классических черных костюмах с композицией «Лебединая верность». В первую очередь они сделали ставку на вокал и не прогадали.
Неслучайно, обращаясь к зрительницам в зале, ведущий шоу Валдис Пельш подчеркнул, что парни не женаты. Что подумали в этот момент девушки, никто не знал, а вот Лариса Рубальская была просто покорена выступлением музыкантов.
Кадр из программы «Поем на кухне всей страной». Фото: Юрий Феклистов
«Я вспоминаю, как попала в Адыгею, и там меня накормили сыром, — пояснила поэтесса. — И с тех самых пор Адыгея попала мне в сердце. И вы тоже!».
Затем на сцене можно было увидеть семью Кулагиных — фольклорный ансамбль, состоящий из артистов возраста постарше. Надо сказать, что у коллектива уже появились свои фанаты, в том числе и среди жюри. Так, увидев на подмостках солистку группы, Андрей Леонов обратился к ней, как к своей давней знакомой. И заодно вспомнил Юрия Деточкина и его маму.
Кадр из программы «Поем на кухне всей страной». Фото: Юрий Феклистов
«Вспоминаю эпизод из фильма «Берегись автомобиля», когда мама главного героя закричала в суде: «Юра, я здесь!» Я уже хорошо знаком с Кулагиными. И потому тоже закричу: «Валентина Петровна, я здесь», — сказал Андрей Леонов.
Как Виталий Соломин валялся на полу от смеха в Танзании
Потом пришло время цыганских страстей. Только неожиданно для всех представители цыганских семей Янышевых-Шишковых исполнили легендарную песню «Русское поле». Максим Дунаевский сказал, что участники коллектива прекрасно интерпретировали произведение.
А Александр Михайлов отметил, что русская композиция была исполнена с цыганской душой, и попросил участников исполнить другую цыганскую песню — «Солнышко». Вокалисты не отказали знаменитому актеру в его просьбе.
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Кадр из программы «Поем на кухне всей страной». Фото: Юрий Феклистов
«Я вырос среди цыган. И «Солнышко» — одна из моих любимых песен. Но мне не хватило души, — прокомментировал Александр Михайлов после исполнения композиции. — А в «Русском поле» не хватило простоты».
Скрипачка Екатерина Лиманова проработала с Янышевыми-Шишковыми 31 год. По словам Екатерины, она не цыганка, но примкнувшая к ним.
«Меня и моего сына цыгане крестили в православной церкви. Так что я почти цыганка», — сказала Екатерина. — А Ляля Шишкова на сцене давно, она звезда цыганского народа. А вот что касается застольного пения, то на кухне мы поем и цыганские, и русские песни, и романсы».
Но все симпатии зрителей, конечно, были на стороне коллектива из Танзании под названием «Звуки музыки». Парни и девушки – афроамериканцы исполнили песню Вячеслава Добрынина «Прощай» и даже показали мини-спектакль по ее мотивам, выкатив на сцену многочисленные чемоданы.
Как рассказал Teleprogramma.pro солист коллектива Адриан Бакват, участники коллектива из Танзании на самом деле являются студентами московских вузов ГИТИСа, РУДН, МИСиС. А изучать русский язык и нашу культуру они начали еще в Русском центре в своей стране.
Кадр из программы «Поем на кухне всей страной». Фото: Юрий Феклистов
«Песней «Прощай» мы хотели попрощаться с проектом, но не до конца. Здесь мы встретили много интересных людей», — рассказал Адриан.
После выступления ребят Наталья Варлей вспомнила один случай, связанный с Танзанией. Однажды они с актером Виталием Соломиным поехали в эту страну и зашли в ресторан «Килиманджаро». Там выступал певец, который подходил к столикам с гостями и спрашивал, из какой они страны. А услышав ответ, исполнял знаменитую композицию этого государства.
«Мы сказали, что мы из Советского Союза. Думали, что этот артист споет «Катюшу» или «Калинку-малинку», а он неожиданно начал исполнять песню «Я в весеннем лесу пил березовый сок» из фильма «Ошибка резидента», — рассказала Наталья Варлей. — Когда он дошел до строк «С ненаглядной певуньей в лесу ночевал» Виталий Соломин просто валялся на полу от смеха. Оказывается, предыдущая советская делегация подарила этому артисту сборник песен из кинофильмов. И эта понравилась ему больше всего».
Лариса Рубальская «Для семьи Соляковых пение — это жизнь»
В финале также приняли участие представители многодетной семьи Соляковых, о которых уже писала Teleprogramma.pro. Глава семейства — отец Дионисий — и его жена Надежда воспитывают девять детей, старшему из которых 19 лет, а младшему — всего несколько месяцев. В семье священнослужителя поют все.
А сам же отец Дионисий окончил музыкальное училище по классу баяна. В семинарии проходил курс регентов «учитель хора». По словам священнослужителя, знания, полученные во время учебы, очень пригодились ему в жизни.
Кадр из программы «Поем на кухне всей страной». Фото: Юрий Феклистов
Семья неоднократно участвовала в региональных вокальных конкурсах и одерживала в них победы. Также отец Дионисий привлекал к участию в музыкальных состязаниях и своих воспитанников воскресной школы.
Одна из песен, которая была исполнена Соляковыми в финале, — это песня «Гляжу в озера синие».
«Мне очень понравился сегодняшний состав. Замечательно выбраны песни. Мне очень импонировала цыганская семья и Кулагины. Что касается Соляковых, то пение — это их жизнь. И они поют регулярно, — прокомментировала Teleprogramma. pro Лариса Рубальская.
Лариса Рубальская. Фото: Юрий Феклистов
— А вы сами исполняете застольные песни?
— Мы поем. Мне нравится композиция «И вечер тихой песнею над рекой плывет», также люблю пионерские песни.
Все участники проекта пришли с группой поддержки, которая могла наблюдать за происходящим с экрана, установленного в коридорах съемочного павильона. А поволноваться есть о чем. Ведь победитель шоу получает три миллиона рублей.
Кто же выиграет этот солидный приз?
Смотрите праздничный выпуск программы «Поем на кухне всей страной!» 15 января на Первом канале.