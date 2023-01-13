Финал шоу «Поем на кухне всей страной»: письмо Татьяны по-африкански, многодетный хор и цыганские страсти

Может ли знаменитое письмо Татьяны из романа «Евгений Онегин» стать застольной песней? Может, если оно исполняется в новогоднем финальном выпуске шоу «Поем на кухне всей страной» на Первом канале.

Это письмо отчасти дает ответ на вопрос, что такое загадочная русская душа. А прочла его участница коллектива из Танзании «Звуки музыки» Ванесса. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта, который выйдет в эфир 15 января.

Андрей Леонов: «Вспоминаю эпизод из фильма «Берегись автомобиля»

В тот день на одной сцене собрались финалисты шоу 2022 года: многодетная семья Соляковых, цыганская семья Ямышевых-Шишковых и многие другие колоритные участники. А в состав жюри вошли актриса Наталья Варлей, композитор Максим Дунаевский, актер Александр Михайлов, поэтесса Лариса Рубальская и актер Андрей Леонов.