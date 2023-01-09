Названа дата премьеры полной версии фильма «Петр I: Последний царь и первый император» с Лукиным и Колесниковым

Новогодние каникулы завершились. Однако телеканал НТВ приготовил своим зрителям сюрприз. В эфир выйдет полная версия одноименного документально-художественного блокбастера, который был показан в кино в 2022 году и был приурочен к 350-летию со дня рождения великого правителя. Фильм имел большой успех у зрителя и собрал в прокате более 270 миллионов рублей.
Отмечается, что зрители увидели исторические сцены, Петра в детстве, которого сыграл Даниил Муравьев, в юности — Алексей Лукин, а взрослого императора исполнил Иван Колесников.
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Это уникальный проект-реконструкция, который воссоздает исторические события в России XVII и XVIII веков. Зрители узнают, как Древняя Русь превратилась в Российскую империю и как строилось государство, которое стало фундаментом для современной России.
Кадр из фильма «Петр I: Последний царь и первый император». Фото: пресс-служба НТВ
«Картина «Петр I: Последний царь и первый император» является уникальным проектом для нашей страны. Мы старались совместить сложнопостановочные игровые сцены боев, драматических моментов жизни самого Петра с комментариями историков и художественной анимацией», — рассказывает режиссер Андрей Кравчук.
Добавим, что зрители также увидят актера Вольфганга Черни в картине. Премьера фильма состоится в субботу, 14 января, на телеканале НТВ.