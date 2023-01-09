Названа дата премьеры полной версии фильма «Петр I: Последний царь и первый император» с Лукиным и Колесниковым

Отмечается, что зрители увидели исторические сцены, Петра в детстве, которого сыграл Даниил Муравьев, в юности — Алексей Лукин, а взрослого императора исполнил Иван Колесников.

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Это уникальный проект-реконструкция, который воссоздает исторические события в России XVII и XVIII веков. Зрители узнают, как Древняя Русь превратилась в Российскую империю и как строилось государство, которое стало фундаментом для современной России.