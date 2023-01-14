Пакостник сезона и триумф: самые яркие моменты «Ледникового периода»

Профессиональным спортсменам известно, что спорт и здоровье - это антонимы. Вот и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая катается в паре с Иваном Колесниковым, доказала это наглядным примером. В девятом выпуске шоу во время разворота актер махнул ногой и коньком влетел в колено партнерши.

Тотьмянина почувствовала дикую боль, упала, но выступление героически завершила. Однако из-за болевого шока и невозможности наступать на ногу врачам «Ледникового периода» пришлось вызвать скорую помощь. Татьяну увезли на обследование. Врачи диагностировали повреждение мениска, выкачивали жидкость. На следующую запись Татьяна пришла в коленном ортезе и на уколах. И ошарашила всех заявлением.

- Если бы травма была намного серьезнее, то не стала бы рисковать и продолжать участие в шоу, потому что мне и так предстоит замена двух бедренных суставов, - сказала фигуристка. - Я серьезно.

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