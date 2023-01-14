Пакостник сезона и триумф: самые яркие моменты «Ледникового периода»

Вот и завершается специальный сезон «Ледникового периода», в котором сошлись и новые звезды шоу, и ветераны, и чемпионы с финалистами предыдущих лет. 14 января станет известно, какая пара получит главный приз. Спецгостями выпуска стали
Филипп Киркоров и певица Юлия Zivert. А пока «Телепрограмма» подводит итоги сезона «Снова вместе», придумав свои номинации для ключевых событий шоу.
Мужество сезона: Татьяна Тотьмянина
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Профессиональным спортсменам известно, что спорт и здоровье - это антонимы. Вот и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая катается в паре с Иваном Колесниковым, доказала это наглядным примером. В девятом выпуске шоу во время разворота актер махнул ногой и коньком влетел в колено партнерши.
Тотьмянина почувствовала дикую боль, упала, но выступление героически завершила. Однако из-за болевого шока и невозможности наступать на ногу врачам «Ледникового периода» пришлось вызвать скорую помощь. Татьяну увезли на обследование. Врачи диагностировали повреждение мениска, выкачивали жидкость. На следующую запись Татьяна пришла в коленном ортезе и на уколах. И ошарашила всех заявлением.
- Если бы травма была намного серьезнее, то не стала бы рисковать и продолжать участие в шоу, потому что мне и так предстоит замена двух бедренных суставов, - сказала фигуристка. - Я серьезно.
Поступок сезона: Егор Бероев
Фото: Михаил Фролов/КП
С самого первого выпуска Егор Бероев взял высокую планку. И сделал под чутким руководством хореографа Ильи Авербуха номер, посвященный СВО. Актер танцевал в паре с Еленой Ильиных и показал бойца, который пересекает минное поле. То ли от волнения, то ли от непривычки Бероев по-настоящему упал, словно подорвавшись. Что самое важное, во время выступления прозвучали жизнеутверждающие стихи Константина Симонова «Жди меня» 1941 года. Текст зачитал друг Егора, участвующий в спецоперации.
Характер сезона: Татьяна Тарасова
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Безусловным примером стойкости стала Татьяна Анатольевна Тарасова. Заслуженный тренер и педагог в последние годы испытывает проблемы со здоровьем. Тем не менее в свои 75 лет она твердо отдает себе отчет в том, что является символом «Ледникового периода» и примером для большинства участников.
И поэтому, несколько раз пропустив выпуски из-за самочувствия, возвращалась, чтобы работать и на деле доказывать любовь к фигурному катанию. На съемки Татьяна Анатольевна прибывает в инвалидной коляске - в ней же и сидит за судейским столиком.
Открытие сезона: Анна Щербакова
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
В этом году креативный Илья Авербух решил устроить командное соревнование. И разделил пары на две сборные - одну возглавил сам, другую отдал на откуп старому другу и коллеге Александру Жулину. К каждому коллективу прикрепили по ведущей. Так у Алины Загитовой появилась коллега и конкурент в одном лице - Анна Щербакова, двукратная вице-чемпионка Европы. 18-летняя девушка так раскрепощенно и легко вела себя в эфире, что именно ее Первый канал пригласил работать в эфире в новогоднюю ночь. Алины, которую часто упрекают за проблемы с речью, там не будет.
Триумф сезона: Марат Башаров и Оксана Домнина
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
За кого бы вы ни болели, финал вас удивит (этот номер «Телепрограммы» выйдет за три дня до финала, поэтому раскрыть имена победителей мы не имеем права).
Главный приз получит одна из этих трех пар: Марат Башаров и Оксана Домнина, Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов. Не обойдется без интриги и даже трагических падений. Хотя каждая из пар была достойна триумфа. Арзамасова, родив сына Илье Авербуху, вернулась в шоу и с ходу взяла быка за рога. Малыш Лев каждый раз послушно ждал маму за кулисами.
Прославившийся грязными выходками в адрес любимых женщин Марат Башаров замирился с Татьяной Тарасовой, которая разнесла его за недостойное мужчины рукоприкладство, и вроде бы начал новую жизнь. По крайней мере с точки зрения имиджа. Женя Медведева, растоптанная вероломством Милохина, только-только начала расцветать в объятиях Федора Федотова. И все же соревнование есть соревнование. Финал выявит только одного победителя - того, кто выступит увереннее и без помарок.
Пакостник сезона: Даня Милохин
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Безоговорочное звание самого главного предателя шоу получает блогер Даня Милохин, сбежавший из проекта в середине сезона. Так и не выросший к 21 году тиктокер просто сел на самолет и улетел в Дубай, отправив сообщение «Сорян, бро» продюсеру проекта Илье Авербуху, который приезжал уговаривать его участвовать в «Ледниковом периоде» домой (и даже играл с мальчиком в приставку).
Несколько дней продюсеры искали беглецу замену и остановились на кандидатуре Федора Федотова, который выиграл проект в прошлом году. Погрустив, фигуристка была счастлива такому повороту: хвалила нового партнера за галантность, надежность, «трепетное отношение», а еще за то, что он никогда не ноет.
«Ледниковый период». Финал 14 января/18.20