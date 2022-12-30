Григорий Лепс спросил у Паши Воли, где золотые очки, которые он ранее подарил

Вечером 30 декабря на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, главными гостями которого станут певец Григорий Лепс и иллюзионисты братья Сафроновы.
Лепс удивил собравшихся числовыми рекордами. Так, в день своего 60-летия он прошел 60 километров пешком, а в его коллекции насчитывается более 400 пар очков. Во время диалога артиста с ведущими выяснится, что когда-то Лепс подарил Воле золотые очки. И вот Павлу пришлось ответить, куда они делись и почему он их не носит.
О братьях Сафроновых Харламов пошутил, что в былые времена их сожгли бы на костре, а сегодня они знамениты. Иллюзионисты показали ему крутой словесно-карточный эксперимент, после которого Гарик решит все же позвать инквизиторов.
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В блоке миниатюр Костя Бутусов, Роман Сафонов и Антон Иванова показали номер про московские пороки. Группа USB спела о встрече Нового года в Сочи. Павел Воля выступил с острым стендапом о новостях 2022 года, которые мы не заметили. А в финале выпуска Гарик Харламов с Мариной Федункив разыграли миниатюру о том, как женатая пара планирует перед сном путешествие по России.
Смотрите Comedy Club и улыбайтесь — 30 декабря в 21:00 на канале ТНТ.