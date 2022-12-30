Григорий Лепс спросил у Паши Воли, где золотые очки, которые он ранее подарил

Вечером 30 декабря на канале ТНТ выйдет новый выпуск Comedy Club, главными гостями которого станут певец Григорий Лепс и иллюзионисты братья Сафроновы.

Лепс удивил собравшихся числовыми рекордами. Так, в день своего 60-летия он прошел 60 километров пешком, а в его коллекции насчитывается более 400 пар очков. Во время диалога артиста с ведущими выяснится, что когда-то Лепс подарил Воле золотые очки. И вот Павлу пришлось ответить, куда они делись и почему он их не носит.

О братьях Сафроновых Харламов пошутил, что в былые времена их сожгли бы на костре, а сегодня они знамениты. Иллюзионисты показали ему крутой словесно-карточный эксперимент, после которого Гарик решит все же позвать инквизиторов.