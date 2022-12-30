Пельш, берегись! Вован и Лексус дебютируют на Первом канале в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь телезрители увидят на Первом канале лица, которые явно не ожидали. В главном праздничном шоу появятся знаменитые пранкеры Вован и Лексус.
Многие удивляются — как эти двое делают свои умопомрачительные розыгрыши, жертвами которых становится даже мировая элита. Хитрая парочка продемонстрирует свое мастерство, разыграв отца шоу «Розыгрыш» Валдиса Пельша.
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«Желаем, чтобы в вашей жизни розыгрыши были только добрыми», — говорит Вован, он же Владимир Краснов.
«Желаем, чтобы в 2023 году в вашей жизни раздавались звонки только от близких людей и только по хорошему поводу», — добавляет Лексус, он же Алексей Столяров.
Хотите познакомиться с ними поближе — смотрите в новогоднюю ночь Первый канал.