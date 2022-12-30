Пельш, берегись! Вован и Лексус дебютируют на Первом канале в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь телезрители увидят на Первом канале лица, которые явно не ожидали. В главном праздничном шоу появятся знаменитые пранкеры Вован и Лексус.

Многие удивляются — как эти двое делают свои умопомрачительные розыгрыши, жертвами которых становится даже мировая элита. Хитрая парочка продемонстрирует свое мастерство, разыграв отца шоу «Розыгрыш» Валдиса Пельша.